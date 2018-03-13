MAGAZİN

Herkes Leon'la yakıştırıyordu! Ters köşe yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 10:08 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin'de oynayan Miray Daner'i herkes dizideki aşkı Boran Kuzum ile yakıştırıyordu. Meğer Miray, 1,5 yıldır üvey ağabeyi rolünde oynayan Kubilay Aka ile aşk yaşıyormuş.

'Vatanım Sensin'de üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolün inandırıcılığı kaybolmasın diye aşklarını 1.5 yıl saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner, ilk kez görüntülendi.

Vatanım Sensin’de filizlenen aşkın ilk fotoğrafı

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Adı uzun zamandır birlikte anılan genç oyuncular Miray Daner ve Kubilay Aka, önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi.
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Baş başa yemek

Baş başa yemek
“Vatanım Sensin”in Hilal’i Miray Daner ile “Çukur” dizisinin Celasun’u Kubilay Aka, önceki akşam Cihangir’deydi.
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Adları aylardır birlikte anılan ikili, Rose Marine’de baş başa yemek yedi. Geç saatlerde oradan ayrılan Daner ile Aka, otoparka doğru yürürken objektife takıldı.
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BIRAKIN GİDELİM

BIRAKIN GİDELİM
Flaşlar patlayınca telaşla elini Miray Daner’in omzundan çeken Kubilay Aka gergindi. Muhabirlere “Arkadaşım yeterince çektin, bundan sonrasını bize bırak da aracımıza binip gidelim” diye çıkışan oyuncu, “Yeni bir aşk mı?” sorusuna ise yanıt vermedi.
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pervin bağdat Umut Üzümleri kubilay arka

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