Herkes Leon'la yakıştırıyordu! Ters köşe yaptı

'Vatanım Sensin'de üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolün inandırıcılığı kaybolmasın diye aşklarını 1.5 yıl saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner, ilk kez görüntülendi.

Adı uzun zamandır birlikte anılan genç oyuncular Miray Daner ve Kubilay Aka, önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi.

Adları aylardır birlikte anılan ikili, Rose Marine’de baş başa yemek yedi. Geç saatlerde oradan ayrılan Daner ile Aka, otoparka doğru yürürken objektife takıldı.

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Flaşlar patlayınca telaşla elini Miray Daner’in omzundan çeken Kubilay Aka gergindi. Muhabirlere “Arkadaşım yeterince çektin, bundan sonrasını bize bırak da aracımıza binip gidelim” diye çıkışan oyuncu, “Yeni bir aşk mı?” sorusuna ise yanıt vermedi.