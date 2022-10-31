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  4. Herkes merakla bekliyordu! Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu yan yana

Herkes merakla bekliyordu! Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu yan yana

31.10.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların başarılı ismi Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine girmişti. Evliliğini gözlerden uzak sürdüren Müge Anlı eşi eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk kez görüntülendi.

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Özel hayatını hep gözlerden uzak yaşayan Anlı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu.

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EVLİLİKLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Düğününü sadece yakın çevresini davet ettiği bir organizasyonla yapan Anlı, eşiyle de bu zamana kadar hiç fotoğraf paylaşmadı.

Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Taze Magazin kameraları tarafından görüntülendi.


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