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Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi

30.01.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın finansal bilgilerinin paylaşıldığı toplantıda soruları yanıtlayan Apple CEO'su Tim Cook'tan metaverse açıklaması geldi. Tim Cook, metaverse alanında çok fazla potansiyel gördüğünü söyledi ve dikkat çekici bilgiler paylaştı. İşte Apple'ın metaverse'e bakışını gösteren o açıklama...

Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi

Metaverse, son dönemin en çok konuşulan konusu olmaya devam ediyor. Gelecekte insanların toplantı yapmak, çeşitli türden etkinliklere katılmak veya sosyalleşmek için sanal gerçeklik başlıklarını kullanmalarına yönelik kavramsal bir fikre atıfta bulunan metaverse, internet sonrası yeni bir çağı başlatacak gibi görünüyor. Özellikle Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesi ve metaverse planlarını açıklaması ile çok konuşulan bu fikir, şimdilerde Apple CEO'su Tim Cook'un da dilinde.

APPLE CEO'SU TİM COOK'TAN METAVERSE AÇIKLAMASI

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin son finansal kazanç toplantısı sırasında soruları yanıtladı. Toplantı sırasında, Tim Cook'a Apple'ın metaverse'e ilgisi soruldu. Tim Cook, Apple'ın bu alanda çok fazla potansiyel gördüğünü ve buna göre yatırım yaptığını paylaştı. İnovasyona odaklanmış bir şirket olduklarını vurgulayan Cook, App Store'da 14 binden fazla AR uygulaması olduğunu da belirtti. Cook, ilginç bir şeklide cevabında asla "metaverse" kelimesini kullanmadı.

Tim Cook

KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞI YOLDA

Apple'ın bir karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığına yönelik iddiaların olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu başlık, bu yıl içinde piyasaya sürülebilir. Ancak son sızıntılarda başlığın metaverse odaklı olmayacağı iddiasının yer aldığını da belirtelim.

BİLL GATES DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Daha önce Bill Gates, bir blog yazısında, çoğu çalışanın önümüzdeki iki veya üç yıl içinde sanal toplantılarını metaverse'te yapacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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