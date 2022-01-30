Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi

Metaverse, son dönemin en çok konuşulan konusu olmaya devam ediyor. Gelecekte insanların toplantı yapmak, çeşitli türden etkinliklere katılmak veya sosyalleşmek için sanal gerçeklik başlıklarını kullanmalarına yönelik kavramsal bir fikre atıfta bulunan metaverse, internet sonrası yeni bir çağı başlatacak gibi görünüyor. Özellikle Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesi ve metaverse planlarını açıklaması ile çok konuşulan bu fikir, şimdilerde Apple CEO'su Tim Cook'un da dilinde.

APPLE CEO'SU TİM COOK'TAN METAVERSE AÇIKLAMASI

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin son finansal kazanç toplantısı sırasında soruları yanıtladı. Toplantı sırasında, Tim Cook'a Apple'ın metaverse'e ilgisi soruldu. Tim Cook, Apple'ın bu alanda çok fazla potansiyel gördüğünü ve buna göre yatırım yaptığını paylaştı. İnovasyona odaklanmış bir şirket olduklarını vurgulayan Cook, App Store'da 14 binden fazla AR uygulaması olduğunu da belirtti. Cook, ilginç bir şeklide cevabında asla "metaverse" kelimesini kullanmadı.

KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞI YOLDA

Apple'ın bir karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığına yönelik iddiaların olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu başlık, bu yıl içinde piyasaya sürülebilir. Ancak son sızıntılarda başlığın metaverse odaklı olmayacağı iddiasının yer aldığını da belirtelim.

BİLL GATES DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Daha önce Bill Gates, bir blog yazısında, çoğu çalışanın önümüzdeki iki veya üç yıl içinde sanal toplantılarını metaverse'te yapacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.

