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Herkes model sanıyor ama o Türkiye'nin en başarılı kadın pilotu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.08.2018 10:20 | Son Güncelleme

Takipçileri on binleri geçen Türk kadın pilotlar hem güzellikleri hem de mesleklerindeki başarılarıyla isimlerinden söz ettiriyorlar.

Herkes model sanıyor ama o Türkiye'nin en başarılı kadın pilotu

İşte sosyal medyada büyük ilgi gören kadın pilotlar...

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