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  4. Herkes nefesini tutup izledi! Çatının ucuna kadar geldi, son anda kurtarıldı...

Herkes nefesini tutup izledi! Çatının ucuna kadar geldi, son anda kurtarıldı...

11.06.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde genç bir kadın, inşaat halindeki 3 katlı binanın çatısına çıktı. Genç kadın atlamaktan son anda vazgeçti. Bitkin düşüp bayılan kadın polis tarafından çatının iç bölümüne çekilip sağlık ekiplerine teslim edildi.

Herkes nefesini tutup izledi! Çatının ucuna kadar geldi, son anda kurtarıldı...

Olay, Yalvaç ilçesine bağlı Görgü Bayram Mahallesi'nde yaşandı. 30 yaşlarındaki S.P. isimli kadını Yalvaç Kaymakamlık Lojmanı yanında faaliyeti durdurulmuş olan inşaatın çatısında görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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YARIM SAAT SONRA İKNA OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatının ucuna kadar gelen kadının bulunduğu yerin altına branda açtı. Polis ve sağlık ekipleri de çatıya çıkarak kadını ikna etmeye çalışırken esnaf bir kadın da destek verdi. Yaklaşık yarım saat süren çabaların sonunda çatının uç kısmında oturan kadın atlamaktan vazgeçerken bitkin düşüp bulunduğu yere yığıldı.

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S.P. isimli kadın polis tarafından çatının iç bölümüne çekilirken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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İntihar Isparta
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