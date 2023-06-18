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  4. Herkes o ilçeleri merak ediyor! 19 yeni il hangileri olacak? "Mutlaka" diyerek o noktaya dikkat çekti... "Yeni bir kural getirilecek"

Herkes o ilçeleri merak ediyor! 19 yeni il hangileri olacak? "Mutlaka" diyerek o noktaya dikkat çekti... "Yeni bir kural getirilecek"

18.06.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Bahçeli'nin 100 il, 1000 ilçe çıkışı Türkiye'nin gündemine damgasını vurdu. Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra birçok ilçeyi heyecan sarmış, ayrıca AK Parti'nin de 19 yeni il için hazırlıklara başladığı öne sürülmüştü. İl olması beklenen ilçelerde nüfusun en az 100 bin olması gerektiğine dikkat çekilirken "yeni bir kural" çıkarılacağı iddiası ortaya atıldı. Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Anayasa'da ve İl İdaresi Kanunu'nda olmayan bu kurala dikkat çekerek ayrıntıları açıkladı.

Herkes o ilçeleri merak ediyor! 19 yeni il hangileri olacak? "Mutlaka" diyerek o noktaya dikkat çekti... "Yeni bir kural getirilecek"

Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla bir anda Türkiye ile dönüşmesi beklenen ilçeleri merak etmeye başladı. 19 yeni ilin yanı sıra ayrıca 78 yeni ilçe de olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin yeni iller için çalışmalara başladığı iddia edilmiş, iddiadaki tarih detayı da dikkat çekmişti. Konuyla ilgili son olarak Prof. Dr. İpek Özkal Sayan'ın yorumları dikkat çekti.

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Bahçeli: Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.

"ÖNCELİKLE BU ŞARTLARA BAKILMASI GEREKİYOR"

Kamu yönetimi hocası olduğunu belirten Sayan, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, öncelikle bir ilçenin il olması için hangi şartların gerektiğine bakılması gerektiğini ifade etti.

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"TÜM YETKİ SİYASAL İKTİDARDA"

Anayasa'nın 126. maddesini işaret eden Sayan sözlerine şöyle devam etti:
"Anayasa'ya göre 'coğrafya durumu, ekonomik şartı ve kamu hizmetinin gerekleri' ilkeleri var. Bütün yetki siyasal iktidara verilmiş. Siyasal iktidar hangi ilçelerin il olmasını istediğini belirliyor ve buna göre ilçeler il oluyor.

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19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında 19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

"MUTLAKA KANUN OLMALI"

Ama burada önemli olan şey, mutlaka kanun olması. Bu işin bir Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile olmayacağı, mutlaka Anayasa'ya ve İl İdaresi Kanunu'na göre kanun olması gerekiyor.

"YENİ BİR KURAL KONACAK"

Hiçbir muhalefet partisi itiraz etmez. Şu andaki tartışmalarda nüfustan, nüfusun 100 binin üzerinde olmasından bahsediliyor. Muhtemelen bu, mevcut iktidarın belirlediği bir kriter. Herhalde kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Çünkü Anayasa'ya göre de İl İdaresi Kanunu'na göre de 100 bin nüfus şartı yok. Yeni bir kural ihdas edilecek. Bir kanun çıkacak muhtemelen ve bu kanunun belli kriterleri olacak. Bu kriterlerden bir tanesi de büyük ihtimalle nüfusun 100 binin üzerinde olması olacak."

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