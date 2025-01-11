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Herkes o mesleği yapmak istiyor! Diziyi izleyen koşa koşa kurs alıyor... Talep o kadar çok ki yetişmekte güçlük çekiliyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.01.2025 15:07
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'Gassal' dizisiyle oldukça popüler hale gelen meslek grubuna adeta talep yağıyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından, mesleğe olan ilginin artması sonucu cenaze hizmetleri (gassal) kursunun açılacağı duyuruldu.

Herkes o mesleği yapmak istiyor! Diziyi izleyen koşa koşa kurs alıyor... Talep o kadar çok ki yetişmekte güçlük çekiliyor

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Halk Eğitim Merkezi tarafından cenaze hizmetleri kursu açacaklarını duyurdu. Son dönemde “Gassal” dizisinin yayınlanmasının ardından bu mesleğe olan ilginin arttığı ve birçok vatandaşın cenaze hizmetleri konusunda kurs düzenlenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

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KAYIT OLUP EĞİTİM ALACAKLAR

İpsala Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ”İpsala'da "Cenaze Hizmetleri (gassal) Kursu açılacaktır kayıtlara müracaat etmek isteyenlerin, Halk Eğitim merkezine bizzat veya 0284 616 1524 no'lu telefondan isimlerini yazdırarak başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Edirne cenaze kurs Gassal
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