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  4. Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da yaşayan 21 yaşındaki genç kadın hayvanlarla olan yakın ilişkisi nedeniyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Kristenn Kerr Güney Afrika'daki bir hayvan barınağında doğdu. Tüm çocukluğunu aslan, çita ve çok sayıda vahşi hayvanla geçiren Kerr, yıllar içinde bu hayvanlarla ilginç bir bağ kurdu.

Kerr'in hayvanlara olan tutkusu öyle büyüktü ki okula gittiğinde hayvanları çok özlediği için eğitimine okul yerine evde devam etti.

Şimdi bir yetişkin olan Kerr aynı hayvan barınağında tam zamanlı olarak çalışıyor. Hiçbir hayvanı tehlikeli bulmadığını söyleyen güzel kadın bazı geceler çitalarla uyuyor.

Evinin hayvan barınağından biraz uzakta olduğunu söyleyen Kerr sabah uyandığında gördüğü ilk şeyin çitalar olmasının harika olduğunu düşünüyor.

2018'in Eylül ayında kurumsal yaşamı denemek için Johannesburg'a taşınan kadın kısa sürede böyle bir hayatın kendisi için uygun olmadığını anlayarak geri dönmüş.

"Buraya geri dönmek harika bir histi. Tüm gün bilgisayar başında oturmanın bana göre olmadığını anladım" diyen Kerr bazen çitaların vahşi olduğunu unuttuğunu söylüyor.

"Onları çoğu kez evcil hayvan olarak görüyorum. Bu söyleyeceğim kulağa çılgınca gelebilir ama tek bir kelime etmeden hayvanlarla konuşabildiğimi düşünüyorum. Bu tamamen vücut dilinizle alakalı" diyor Kerr.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika kedi kadın çita uyku

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