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Herkes onu arıyor! Bursa'da 3 mahallenin borcunu ödeyip sırra kadem bastı

15.04.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa, 3 mahallenin borcunu ödeyip kayıplara karışan gizemli hayırseveri arıyor. Gizemli bir hayırsever, şehrin 3 mahallesindeki tüm eczaneleri gezerek veresiye defterindeki borçları ödedi. 100 bin liralık borç ödediği ortaya çıkan hayırsever mahallelerden ise ismini açıklamadan ayrıldı.

Herkes onu arıyor! Bursa'da 3 mahallenin borcunu ödeyip sırra kadem bastı

Bursa gizemli hayırseveri arıyor. Her Ramazan ayında Bursa'nın farklı semtlerinde ortaya çıkan gizemli hayırsever bu Ramazan ayında Yıldırım ilçesi Hacivat, Şirinevler ve Demetevler mahallelerinde ortaya çıktı. Mahallede durumu olmadığı için veresiye ilaç alan vatandaşların borçlarını hayırsever vatandaş eczaneleri tek tek gezerek ödedi.

"KENDİSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Gizemli hayırsever ismini açıklamadan mahallelerden ayrıldı. Hayırseverin 3 mahallede 20 eczaneyi gezerek 100 bin liralık borç ödediği ortaya çıktı. Borçlarını ödeyen kişiye hayır dua eden vatandaşlar, "Eczaneye borcumuz vardı. Bir hayırsever gelip borçları ödemiş. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

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Böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirten eczacılar ise, "Hayırsever bir anda ortaya çıktı. Borcu olup da ödeyemeyenlerin listesini istedi. Biz de çıkarttık. Veresiye defterinde ismi olanların bakiyelerini ödeyerek ismini açıklamadan ayrıldı. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH BÖYLE HAYIRSEVERLERİN SAYISI ARTAR"

Hacivat Mahalle Muhtarı Hayrettin Aygün, "Bir hayırseverimiz Hacıvat ve çevre mahallelerde borcu olup da ödeyemeyen bütün vatandaşların borcunu ödemiş. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar, mahallemizde bakkal borcu olan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza da başka hayırseverlerin el uzatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Herkes onu konuşuyor! Tanımadığı insanların 200 bin liralık borcunu tek seferde ödediHerkes onu konuşuyor! Tanımadığı insanların 200 bin liralık borcunu tek seferde ödedi

Eczacılar ise işyerlerinin camlarına "Buradaki veresiye borçlar hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir" notunu astılar. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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