Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı

Başrollerini Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun yıllar içindeki değişimi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle çok konuşulan Saraçoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı. Çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu'na ait eski görüntüler herkesi şaşırttı.

Afra Saraçoğlu'nun eski halini görenler; ''Zayıflamasının etkisi var ama kesinlikle estetik var'', ''Doğal güzel sanıyordum'' ve ''Hayal kırıklığuna uğradım'' gibi yorumlar yapıldı.

Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi.

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızına hayat verdi.

Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı.

2021’de Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam’da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı.





