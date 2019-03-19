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Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Artvin'de alnında ayyıldız şeklini anımsatan izle doğan buzağı vatandaşların ilgi odağı oldu. Hayvancılıkla uğraşan 64 yaşındaki çiftçi, 'Kınalı' ismini verdiği erkek buzağıyı görmek isteyenlerin ahırı ziyaret ettiğini söyledi.

Büyük ilgiyle karşılanan buzağının alnındaki iz ilk doğduğu anda fark edilmiş. Tüyleri büyüdükçe de belirginleşmeye başlamış. Fotoğraflarının internette paylaşılmasıyla ise merak konusu haline gelmiş. İşte Ardanuç ilçesinin konuştuğu o buzağı...

Alnında ayyıldızla doğdu!

Artvin’in Ardanuç ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Gökçe Özkan (64) isimli çiftçiye ait, yeni doğan buzağının alnında Türk bayrağı simgesi olan ayyıldızı anımsatan şekille doğdu.
Gökçe Özkan, ‘Kınalı’ ismini verdikleri erkek buzağıyı görmek isteyenlerin ahırlarına geldiğini söyledi.
Özkan, "Buzağı doğduğunda bizim çocuklar fark etti alnında ayyıldızı anımsatan şekil olduğunu. Sonra veteriner geldiğinde fotoğrafını çekti, bunun ardından merak edenler buzağıyı görmek için gelmeye başladılar. Danamız biraz medyatik, fakat benim sevgim başka, bütün yavrular çok sevilir" dedi.
Evin bireylerinden İrfan Özkan ise, "İneğimizin doğum yaptığı akşam ben de yanındaydım. İlk doğduğunda fark ettik ayyıldızı ama çok belirgin değildi. Gün geçtikçe tüyleri büyüdükçe daha belirgin hale geldi. Buzağının fotoğrafı internette paylaşılınca soranlar çoğaldı. Gelip görmek isteyenlerin sayısı arttı" dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Artvin Buzağı

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