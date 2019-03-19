Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

Büyük ilgiyle karşılanan buzağının alnındaki iz ilk doğduğu anda fark edilmiş. Tüyleri büyüdükçe de belirginleşmeye başlamış. Fotoğraflarının internette paylaşılmasıyla ise merak konusu haline gelmiş. İşte Ardanuç ilçesinin konuştuğu o buzağı...

Alnında ayyıldızla doğdu!

Artvin’in Ardanuç ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Gökçe Özkan (64) isimli çiftçiye ait, yeni doğan buzağının alnında Türk bayrağı simgesi olan ayyıldızı anımsatan şekille doğdu.

Gökçe Özkan, ‘Kınalı’ ismini verdikleri erkek buzağıyı görmek isteyenlerin ahırlarına geldiğini söyledi.

Özkan, "Buzağı doğduğunda bizim çocuklar fark etti alnında ayyıldızı anımsatan şekil olduğunu. Sonra veteriner geldiğinde fotoğrafını çekti, bunun ardından merak edenler buzağıyı görmek için gelmeye başladılar. Danamız biraz medyatik, fakat benim sevgim başka, bütün yavrular çok sevilir" dedi.