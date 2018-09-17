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Herkes onu konuşmuştu! Podyumdan inip doğuma yetişti

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

Geçen haftaki New York Moda Haftası'nda ünlü şarkıcı Rihanna'nın tasarımları damgasını vurmuştu. Ancak o defilenin en dikkat çeken ismi 9 aylık hamile bir şekilde podyuma çıkan model Slick Woods oldu.

Herkes onu konuşmuştu! Podyumdan inip doğuma yetişti

Defilenin ardından hemen hastaneye kaldırılan ünlü modelin kasılmalarının henüz podyumdayken başladığı öğrenildi.

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Defileden 14 saat sonra bebeğini kucağına alşan güzel model ve sevgilisi doğumu doğruladı.

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Çift bebeklerine Saphir ismini koyduklarını duyurdu.

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22 yaşındaki genç model sosyal medyada bebeğini reklam aracı olarak kullanmakla suçlanırken, Woods'un takipçileri saatler içinde 700 binlere ulaştı.

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Podyum doğum New York Moda Haftası Rihanna hamile Slick Woods

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