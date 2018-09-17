Herkes onu konuşmuştu! Podyumdan inip doğuma yetişti

Defilenin ardından hemen hastaneye kaldırılan ünlü modelin kasılmalarının henüz podyumdayken başladığı öğrenildi.
Defileden 14 saat sonra bebeğini kucağına alşan güzel model ve sevgilisi doğumu doğruladı.
Çift bebeklerine Saphir ismini koyduklarını duyurdu.
22 yaşındaki genç model sosyal medyada bebeğini reklam aracı olarak kullanmakla suçlanırken, Woods'un takipçileri saatler içinde 700 binlere ulaştı.
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