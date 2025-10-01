SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Herkes onu konuşuyor! Frankfurt maçının 5-1'lik skorunu bilmişti, şimdi de Liverpool maçını skorunu bildi... Fenomen tarotçu gündem oldu!

Frankfurt-Galatasaray maçında 5-1’lik skoru bilen tarotçu, Galatasaray-Liverpool karşılaşması için de 1-0 tahminiyle gündem oldu. İki maçta üst üste nokta atışı yapan fenomen sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, futbolseverler fenomen ismin yeni tahminini merakla beklemeye başladı. İşte detaylar...

Herkes onu konuşuyor! Frankfurt maçının 5-1'lik skorunu bilmişti, şimdi de Liverpool maçını skorunu bildi... Fenomen tarotçu gündem oldu!
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında ilk günün karşılaşmaları tamamlanırken birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne oldu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da Liverpool'u 1-0 yenmesi ülkemizde sevinçle karşılanırken mücadeleye dair oldukça ilginç bir detay da yaşandı.

Sosyal medyada yaptığı tarot yorumlarıyla tanınan bir fenomen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki kritik karşılaşmada da yaptığı nokta atışı skor tahminiyle gündeme oturdu.

FRAKFURT'U DA BİLMİŞTİ

Herkes onu konuşuyor! Frankfurt maçının 5-1 lik skorunu bilmişti, şimdi de Liverpool maçını skorunu bildi... Fenomen tarotçu gündem oldu! 1

Geçtiğimiz hafta oynanan Frankfurt – Galatasaray mücadelesi öncesinde “5-1 Frankfurt kazanır” tahminini paylaşan tarotçu, bu sonucun birebir gerçekleşmesiyle adından söz ettirmişti.

LIVERPOOL MAÇINI DA BİLDİ

Herkes onu konuşuyor! Frankfurt maçının 5-1 lik skorunu bilmişti, şimdi de Liverpool maçını skorunu bildi... Fenomen tarotçu gündem oldu! 2

Futbolseverler daha bu tahminin şaşkınlığını atlatamadan, Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı maç için paylaştığı “1-0 Galatasaray kazanır” öngörüsü de doğru çıktı. Arka arkaya gelen bu tahminler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Taraftarlar, “Tesadüf mü, yoksa gerçekten farklı bir sezgi mi?” sorusunu tartışırken, bazı kullanıcılar tarotçunun bir sonraki tahminini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihat Kahveci sevinçten çılgına döndü! "İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok"Nihat Kahveci sevinçten çılgına döndü! "İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok"
Cimbom kasasını doldurdu! İşte kazanılan galibiyet primiCimbom kasasını doldurdu! İşte kazanılan galibiyet primi
Anahtar Kelimeler:
Devler Ligi Liverpool son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.