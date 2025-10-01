Herkes onu konuşuyor! Frankfurt maçının 5-1'lik skorunu bilmişti, şimdi de Liverpool maçını skorunu bildi... Fenomen tarotçu gündem oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında ilk günün karşılaşmaları tamamlanırken birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne oldu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da Liverpool'u 1-0 yenmesi ülkemizde sevinçle karşılanırken mücadeleye dair oldukça ilginç bir detay da yaşandı.

Sosyal medyada yaptığı tarot yorumlarıyla tanınan bir fenomen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki kritik karşılaşmada da yaptığı nokta atışı skor tahminiyle gündeme oturdu.

FRAKFURT'U DA BİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta oynanan Frankfurt – Galatasaray mücadelesi öncesinde “5-1 Frankfurt kazanır” tahminini paylaşan tarotçu, bu sonucun birebir gerçekleşmesiyle adından söz ettirmişti.

LIVERPOOL MAÇINI DA BİLDİ

Futbolseverler daha bu tahminin şaşkınlığını atlatamadan, Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı maç için paylaştığı “1-0 Galatasaray kazanır” öngörüsü de doğru çıktı. Arka arkaya gelen bu tahminler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Taraftarlar, “Tesadüf mü, yoksa gerçekten farklı bir sezgi mi?” sorusunu tartışırken, bazı kullanıcılar tarotçunun bir sonraki tahminini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.