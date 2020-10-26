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  4. Herkes onu konuşuyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı

26.10.2020 09:18 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı tanımaması ve İstiklal Marşı'nın yazarını bilmemesi ile gündem olan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin en çok merak edilen isimler arasında. Türkiye güzeli bir dönem de yaptırdığı estetikle adından söz ettirmişti. İşte Şevval Şahin'in estetiksiz hali...

Pandemi döneminde yaptığı partilerle gündeme gelen Türkiye güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk edip ardından geri dönmüştü.

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Sorulan soruları yanıtlayamayan Şahin, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

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SİNİRLENİP YAYINI TERK ETTİ

21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip yayını terk etmişti. Daha sonra programın sunucularıyla konuşup ikna olduğunu söyleyen Şahin yayına devam etmişti.

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Şevval Şahin, 2018 yılında Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı Miss Turkey birincisi seçilmişti. Güzelliği ile dikkat çeken genç kadının, dereceye girmesinden kısa süre sonra çıkan estetiksiz fotoğrafları tartışmalara yol açmıştı.

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İşte Şevval Şahin'in eski ve yeni hali;

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Şevval Şahin

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Domates güzeli buuuu...
Böyle dangalaklar sizlerin yüzünden meşhur oluyor Atatürk ün sözlerini bilmeyen istiklal marşı bilmeyen insanlar ülkemiz üzerinden para kazanıyorlar yazıklar olsun

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