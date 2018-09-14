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Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 14:58 | Son Güncelleme

Norveç’te yasalara ve kurallara uymanın önemini bir kez daha gösteren bir olay yaşandı.

Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti

Polis olan Arne Stavnes, bir Norveç gazetesinde tekne ile devriye yaparken çekilmiş fotoğrafını görünce üstünde can yeleği olmadığını farketti.

Bunun üzerinde Facebook üzerinden Norveç halkından özür dileyerek kendisine 500 NOK (yaklaşık 176 TL) para cezası kestiğini duyurdu.

Bu olay sosyal medyada kısa sürede duyuldu ve binlerce beğeni aldı.

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