Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti

Polis olan Arne Stavnes, bir Norveç gazetesinde tekne ile devriye yaparken çekilmiş fotoğrafını görünce üstünde can yeleği olmadığını farketti.

Bunun üzerinde Facebook üzerinden Norveç halkından özür dileyerek kendisine 500 NOK (yaklaşık 176 TL) para cezası kestiğini duyurdu.

Bu olay sosyal medyada kısa sürede duyuldu ve binlerce beğeni aldı.

