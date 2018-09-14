Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti

Polis olan Arne Stavnes, bir Norveç gazetesinde tekne ile devriye yaparken çekilmiş fotoğrafını görünce üstünde can yeleği olmadığını farketti.
Bunun üzerinde Facebook üzerinden Norveç halkından özür dileyerek kendisine 500 NOK (yaklaşık 176 TL) para cezası kestiğini duyurdu.
Bu olay sosyal medyada kısa sürede duyuldu ve binlerce beğeni aldı.
3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Esra Erol’un programında akılalmaz olay!
Trump'a darbe üstüne darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!
Sanat okulunda büyük skandal!
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum