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Herkes onu konuşuyor! Tanımadığı insanların 200 bin liralık borcunu tek seferde ödedi

09.04.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde yürekleri ısıtan bir olay meydana geldi. Gizemli bir hayırsever 7 bakkalı gezip vatandaşların yaklaşık 200 bin liralık veresiye borcunu ödedi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin bu davranışı esnaf ve vatandaşları sevince boğarken bakkal esnafları mahallelerinde böyle bir olayın ilk defa yaşandığını söyledi.

Herkes onu konuşuyor! Tanımadığı insanların 200 bin liralık borcunu tek seferde ödedi

Ordu'da yaşanan bir olay herkesin yüreklerini ısıttı. Ünye’nin Saraçlı Mahallesi’nde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, mahallede bulunan 7 bakkalı tek tek gezerek veresiye defterini alarak borcunu kapattı. Gizemli hayırseverin yaptığı bu davranış esnaf ve vatandaşları sevince boğdu. Yaşanılan bu olay sonrası esnaflarda iş yerlerinin camlarına “9 Nisan 2022 tarihine kadar olan veresiye borcu herkesin kapanmıştır” yazısı astı.

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"NORMAL BİR VATANDAŞ GİBİ GELDİ"

Olayın şokunu halen üzerinden atamayan Saraçlı Mahallesi bakkal esnaflarından Mustafa Yavuz, “Bugün buraya bir vatandaş geldi. Daha sonra yüklü miktarda olan vatandaşların veresiye borcunu kapattı. İçeri normal bir vatandaş gibi geldi. Tüm hesabı kapatacağım ve defterleri alacağını söyledi. Daha sonra bakkalın camına 9 Nisan 2022 tarihine kadar olan veresiye borcu herkesin kapanmıştır yazısını yazdım. Tabii, borcu olan vatandaşlar da sevindi. İlk defa böyle bir olay mahallemizde başımıza geldi” dedi.

"İŞLER ZATEN DURGUNDU, BİZİM DE BÖYLE BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ VARDI"

Aynı mahallede bakkal işleten esnaf Muhammet Yavuz, “Ben dükkanda olduğum sırada birisi geldi. Bana veresiye defterini olup olmadığını sordu. Ben de var olduğunu söyledim. O kişi de ’ödeme yapmamı ister misin’ dedi ve ben de şaşırdım. Ben o anda şaşırdım ve ’defterdeki veresiye borçlarını kapatalım’ dedi. İşler zaten durgundu. Bizim de böyle bir şeye ihtiyacımız da vardı. Benim bu olay ilk defa başıma geldi” diye konuştu.

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"HERKES ŞOKE OLMUŞTUR"

Aynı mahallede bir başka bakkal esnafı Fatih Çakır, “Bakkalımıza birisi geldi ve veresiye defteri sordu. Ben de olduğunu söyledim. O kişi de ’eğer istersen ben bu veresiye defterini satın almak istiyorum’ dedi. Ben de defterdeki yüklü olan borçları toplayıp o kişiye verdim. Çok şaşırdım. Ünye gibi bir yerde böyle bir insan çıkıyormuş dedim. Herkes şoke olmuştur. Çünkü bu kişi 15-20 tane daha bakkalı dolaşarak borçları ödeyeceğini söyledi” şeklinde konuştu.

"İSMİMİ ASLA SÖYLEMEYECEKSİN"

Bir diğer bakkal esnafı Hasan Doğan, “Bir vatandaş geldi içeri. Sonra masamın üstünde duran veresiye defterini gördü ve alacağını söyledi. Ben de kendisine uzattım. Defteri aldıktan sonra hesapları topladı ve ödemesini yaptıktan sonra defterle beraber gitti. ’İsmimi asla söylemeyeceksin’ diye beni uyardı. Yüklü olan borçlu vatandaşlar vardı. Ben de onları aradım. İsmini söylemeyen bir kişi tarafından hesaplarınız ödendi dedim” ifadelerini kullandı.

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"30 BİN LİRAYI TEK SEFERDE KAPATTI"

Gizemli hayırseverin aynı mahallede en büyük veresiye borcunu kendisine ödediğini söyleyen Özlem Kuyumcu, “Veresiye borç defterini sordu. Hesaplattı ve defteri satın alacağını söyledi. Ben de kendisine defteri verdim. Bu durumla ilk kez karşılaştığım için çok şaşırdım. 30 bin liralık bir borcun hepsini ödedi. Kendisine çok dua ve teşekkür ettik” dedi.

Aynı mahallede yaşayan bakkal esnafı Mehmet Güneş ise gizemli hayırsever kişinin yüklü veresiye borçları ödediğini söyleyerek mahallesinin adına teşekkür etti.

Ödenen borçların ise yaklaşık 200 bin lira olduğu öğrenildi. (İHA)

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Bakkal Ordu Ünye
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