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  4. Herkes onu merak ediyor! Taliban sözcüsüne soru soran tek kadın gazeteci olarak tarihe geçti

Herkes onu merak ediyor! Taliban sözcüsüne soru soran tek kadın gazeteci olarak tarihe geçti

18.08.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya gündemi Taliban’ın 9 gün içerisinde önce tüm vilayetleri ardından ise Kabil’e girip Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle hareketli zamanlar yaşıyor. Sıcak saatlerin ardından Taliban’ın bu hafta ilk kez düzenlediği resmi basın toplantısında sadece bir kadın gazeteci olması dikkatleri çekti. Charlotte Bellis,Taliban karşısında soru soran ilk kişi olarak tarihi anlara imza attı. Bu hareketin sonrasında dünya onu ve cesaretini konuşmaya başladı.

Herkes onu merak ediyor! Taliban sözcüsüne soru soran tek kadın gazeteci olarak tarihe geçti

2019 yılından beri Afganistan’da yaşayan Yeni Zelandalı Bellis, bir süredir haber kuruluşu Al Jazeera için çalışıyor. Uluslararası medyanın canlı yayınladığı basın toplantısında ön sıralarda kırmızı elbisesi ve saçlarını örten siyah baş örtüsüyle Charlotte Bellis yer aldı. Salonda bulunan tek kadın olmasının yanında Taliban’a ilk soru soran kişi oldu.

KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARININ HAKLARINI SORDU

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Basın toplantısında Mücahid’e ilk soruyu soran Bellis’in Afganistan’ın yeni yöneticilerine kendini tanıtması ve sakin tavrı takdir topladı. Daha önce hiçbir zaman kameraların karşısına çıkmayan Taliban sözcüsü Zabibullah Mücahit'e Afgan kadınları ve kız çocuklarının haklarına saygı gösterip göstermeyeceklerini sordu. Bellis sorusunda, “Sizinle kadın hakları ve kız çocuk hakları, kadınların çalışmasına izin verilip verilmeyeceği ve kızların okula gidip gitmeyeceği hakkında konuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Bellis basın toplantısında ayrıca , "Kadınlara ve kız çocuklarına haklarının korunacağına dair ne gibi güvenceler verebilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

GARANTİ VERDİ

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Yüzünü dünyaya ilk kez gösteren Taliban sözcüsü Zabibullah Mücahid ise, Bellis’in sorusunun ardından, “Kadınlara tüm hakları verilecek. İster işte ister diğer faaliyetlerde olsun, çünkü kadınlar toplumun önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı ve sözlerine "İslam'ın sınırları içinde tüm haklarını garanti ediyoruz." cümlesiyle devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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