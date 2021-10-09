Herkes onu selfie fotoğrafıyla tanıdı! 14 yaşındaki goril hayatını kaybetti

Afrika'nın en eski milli parkı olan Virunga'da yaşama veda eden Ndakasi, son nefesini onu kurtaran bakıcısının kollarında verdi.

Daha sekiz haftalıkken annesi ve tüm ailesi katledilen gorile o gün bugündür bakıcısı Andre Bauma bakıyordu.

İNSAN GİBİ POZ VERMİŞTİ

Uzun süredir hasta olan ve veterinerlerin tüm çabasına rağmen kurtarılamayan goril, ilk kez duruşu, kendine güveni ve yüzündeki ifadeyle dikkat çekmiş ve bakıcısının objektifine tıpkı bir insan gibi poz vermişti.

Ndakasi'ye oldukça bağlı olan Andre, ''Aynı yatağı paylaştık. Onunla oynadım, onu besledim. Annesi gibi oldum. O benim arkadaşımdı. Böylesine sevgi dolu bir yaratığı desteklemek ve bakımını yapmak bir ayrıcalıktı. Onu bir çocuk gibi sevdim ve neşeli kişiliği, onunla her etkileşim kurduğumda yüzümde bir gülümseme yarattı. İnsanlarla büyük maymunlar arasındaki bağlantıyı ve neden onları korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini anlamama yardımcı oldu. Gorillerin ruhlarında insanlara çok yakın bir şey var'' dedi.



