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Herkes onun için seferber olmuştu! Yine donmak üzereyken bulundu

23.12.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de 3 gün önce donmak üzereyken bulunan, ekiplerin müdahale ettiği ve Valilik tarafından otele yerleştirilen Gürcistan uyruklu şahıs yeniden aynı şekilde bulundu. Şahıs ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Herkes onun için seferber olmuştu! Yine donmak üzereyken bulundu

Rize merkez sahil dolgu alanında bulunan çardaklarda yerde yatan şahsı gören esnaf sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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2. KEZ AYNI ÇARDAKTA

Ekiplerin gelmesiyle müdahale edilen şahısın 21 Aralık Salı günü aynı çardakta alkollü halde donmak üzereyken bulunan J.Z. (35) isimli Gürcistan uyruklu şahıs olduğu ortaya çıktı. 2. kez aynı çardakta bulunan J.Z. sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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3 GÜN ÖNCE DE DONMAK ÜZEREYKEN BULUNMUŞTU

Öte yandan şahsın 3 gün önce donmak üzereyken bulunduğunda sağlık ekipleri tarafından yine hastaneye getirilerek tedavi altına alındığı, sonrasında Rize Valiliği tarafından otele yerleştirildiği, ancak yeniden alkollü bir şekilde çardaklarda bayıldığı ortaya çıktı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize Gürcistan
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