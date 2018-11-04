Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

Bursalılar, hafta sonunu tatilini Mudanya'da geçirdi. Binlerce vatandaş, hafta sonu güneşli havayı görünce Mudanya sahil bulvarında soluğu aldı. Aileleriyle birlikte Mudanya'ya gelen Bursalılar, güneşli havada sahilin tadını çıkardı.
İHA'nın haberine göre, sahil bulvarında yürüyüş yaparak gününü geçirenlerin yanı sıra oltasını kapan balık tutmaya çalıştı. Çay bahçeleri ve çocuk oyun alanları dışında banklarda güneşlenen Bursalılar, balıkçı tezgahlarını da doldurdu.
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