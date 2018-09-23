Herkes oraya gidiyordu! Şimdiki hali inanılmaz...

Kullanım amacını yitirmesi, doğal felaketler, ekonomik sorunlar... Maliyetine milyonlarca lira harcanan bir sürü yapı, artık harabeye dönmüş durumda olabiliyor. Kimi zaman da bir dönem cıvıl cıvıl olan yerler şimdilerde hayalet kasabayı andırıyor.

Bir zamanlar herkesin gittiği terkedilmiş binalar...

1 / 31 İşte dünyanın yakından bildiği ancak terk edilmiş o yerler...

2 / 31 İlk sırada Hellenikon Uluslarası Havalimanı var.

3 / 31 2001 yılında yerini Atina Uluslararası Havalimanı'na bırakan mekanda bu günlerde in cin çift kale maç yapıyor.

4 / 31 The Pripyat, Ukrayna'nın en güzel tema parklarından biri olacaktı.

5 / 31 1986'nın Mayıs ayında açılması beklenen park Çernobil faciası sonrası trajik bir görüntüyle karşımızda.

6 / 31 The Aquatics stadyumu 2016 Olimpiyatları için dizayn edilmişti.

7 / 31 Bugünlerde pislik içinde ve bitap bir halde...

8 / 31 1980'lerin başında Kuzey Kore'de inşasına başlanan Ryugyong Oteli, bugünlerde 'Bahtsızlık Oteli' olarak anılıyor.

9 / 31 Otelin hiçbir zaman bitmeyecek olma ihtimali var.

10 / 31 Çin'de açılacak olan Wonderland, ekonomik sıkıntılar yüzünden bugünlerde NoOneLand'e dönmüş durumda.

11 / 31 Parkın görüntüsü ürkütücü...

12 / 31 San-Zhi Pod City, oldukça güzel düşünülmüş bir 'beach resort otel' projesiydi.

13 / 31 Ancak zaman içerisinde unutularak 'hiç resort otel' halini aldı.

14 / 31 Japonya'nın Hashima adası, 1959 yılında, madencilerin ve ailelerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu 5.000'den fazla insanın yaşadığı bir adaydı.

15 / 31 Artık harabeye dönüşmüş bir ıssız ada...

16 / 31 Antartika'da battıktan sonra terk edilmiş bir Brezilyalı yatı

17 / 31 Bulgaristan Komünist Partisi'nin terkedilmiş binası

18 / 31 II. Dünya savaşına ait bir savaş uçağı, Marujo Atoll, Marshall Adaları

19 / 31 Soğutma kulesi, Belçika

20 / 31 Michigan merkez istasyonu, Detroit

21 / 31 Sular altına gömülmüş, II. Dünya savaşından kalma bir Japon savaş uçağı, Papua Yeni Gine

22 / 31 Rusya'da terk edilmiş bir askeri roket fabrikası. Bu fabrika dünyanın en çok sıvı yakıtlı roket üreten fabrikalarından birisiydi.

23 / 31 Terk edilmiş bir otel El Hotel del Salto, Kolombiya

24 / 31 Yer altı şehri, Shicheng, Çin. Yaklaşık 1300 yıl önce inşa edilmiş ve 1959 yılında denizin 25-40 m altına gömülmüştür.

25 / 31 Yer altı tüneli, Ukrayna

26 / 31 Guido Galletti Hz. İsa'nın bu heykelini (Christ of Abby's) 1954 yılında inşa etti ve denizin 17 m altına yerleştirdi. San Fruttuoso, İtalya

27 / 31 Terk edilmiş bir tren yolu, Fransa

28 / 31 Kum fırtınasının evleri yaşanılmaz hale getirmesinden sonra terk edilen şehir, Kolmanskop, Namibia.

29 / 31 Rusya'da terk edilmiş bir kütüphane

30 / 31 Sular altında kalmış bir 14. yy kilisesi, terk edilmeye mahkum kalmış. Reschen, İtalya