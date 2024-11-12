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Herkes risk altında: ‘Artık sadece bir hastalık değil, ölümcül bir salgın’

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.11.2024 16:52
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Zatürrenin hem tedavi edilebilen hem de tedavi edilmezse ölüme kadar giden komplikasyonlara neden olan bir hastalık olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Herkes zatürre için risk altındadır. Her grip ve viral hastalıklar sonrası toplumda sayıları hızla artan zatürre salgınları görmeye başladık" dedi.

Herkes risk altında: ‘Artık sadece bir hastalık değil, ölümcül bir salgın’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 12 Kasım Pnömoni (Zatürre) Günü dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Özkaya, "Vücudumuza solunum yoluyla giren bakteri ve mikroorganizmalar bizi hasta etmeden vücudumuzun bağışıklığı ile temizliyoruz. Ama bağışıklık sistemimiz zayıfladığı bir anda bakteri ve mikroorganizmalar bizi hasta ediyor. Özellikle grip sonrası durum, zatürre için en zayıf olduğumuz dönemdir" şeklinde konuştu.

"GRİP SONRASI ARTAN ZATÜRRE VAKALARINA DİKKAT"

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Uzamış grip ve öksürükle seyreden hastaların akciğer grafiklerinde gözden kaçabilen ama daha ayrıntılı incelemelerde akciğerlerinde Covid-19'un ilk zamanlarında tanık oldukları buzlu cam alanlarını gördüklerini söyleyen Prof. Dr. Özkaya, "Bu tablo viral pnomoniyi desteklemekte birlikte, çok sayıda hastamızda ayrıntılı çekilen filmlerde zatürre alanlarını görüyoruz.

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Her grip ve viral hastalıklar sonrası toplumda sayıları hızla artan zatürre salgınları görmeye başladık" ifadelerine yer verdi.

"ZATÜRRE RİSKİNDEN KORUNMAK İÇİN AŞI ÖNEMLİ"

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Zatürreye yakalanıp ayakta tedavi edilen hastalarda ölüm oranı yüzde 1-5 iken, hastanede tedavi edilen olgularda bu oranın yüzde 12'ye, yoğun bakım desteği gerektiren hastalarda ise yüzde 40'a ulaştığını belirten Prof. Dr. Özkaya, "Özellikle kronik hastalığı olanlar, sigara içenler ve 65 yaş üstü herkesin bu kış zatürre salgınından etkilenmemesi için zatürre aşısını olmaları gerekmektedir.

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Zatürre aşısı çocuklarda rutin olarak uygulanmakta olup, zatürreye karşı koruyucu etkinliği kanıtlanmıştır. Vatandaşlarımızın toplu aktivitelere dikkat etmelerini, maske takmaya ve bireysel hijyenlerine özen göstermelerini öneriyoruz" diye konuştu.

İHA

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