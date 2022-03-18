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Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan... Açıklama yaptılar: Daha da alacağız

18.03.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrası birçok ülke tarafından yaptırıma maruz kalan Rusya'ya karşı Hindistan'dan farklı bir hamle geldi. Başta ABD, AB ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı ülkeye karşı bir karar almayan Hindistan, aksi bir tavır sergileyerek petrol alımı yaptı.

Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan... Açıklama yaptılar: Daha da alacağız

Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminin hemen ardından ekonomik yaptırımlara uğrayan Rusya zor günler geçirirken, Hindistan'dan aksi bir hamle geldi.

Güney Asya ülkesi, Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından çok sayıda ülkenin geniş kapsamlı yaptırım uyguladığı Rusya'dan, 3 milyon varil petrol aldı.

İsmini vermek istemeyen bir Hintli yetkili, hükümetin Rusya'dan petrol alımına yönelik herhangi bir yaptırımının bulunmadığını kaydetti.

"DAHA DA ALACAĞIZ"

Hintli yetkili, hafta başında Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldıklarını, ABD ve diğer ülkelerden yaptırım çağrılarına rağmen daha fazla petrol alımı yapacaklarını öne sürdü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi ise konuya dair sorulan bir soruya, Hindistan'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmını ithal ettiğine dikkati çekerek piyasadaki tüm ihtimalleri değerlendirdikleri cevabını verdi.

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Çok sayıda Avrupa ülkesinin de Rusya'dan gaz ve petrol aldığını vurgulayan Bagchi, Rusya'nın Hindistan'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmını sağlamadığını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jennifer Psaki de yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatının ABD yaptırımlarının ihlali olmayacağına işaret etmiş ancak Yeni Delhi yönetimini ilkeli duruş sergilemeye davet etmişti.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda Batılı ülke, Rusya'dan gaz ve petrol alınmaması çağrısında bulunuyor.

Hindistan basınındaki haberlerde ise Rusya'nın petrol satışlarını artırmak ve yaptırımları delmek için yüzde 20 indirime gittiği belirtiliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin petrol fiyatlarını artırması Hindistan gibi petrol tüketiminin yüzde 85'ini ithal eden ülke ekonomileri için büyük ekonomik yük teşkil ediyor. (AA)

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İngiltere Rusya
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