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Herkes şaşkın: iPhone 14 zamla gelebilir!

26.05.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14'ün fiyatı oldukça merak ediliyor. Ancak Güney Kore'den gelen bir rapor, henüz tanıtılmayan iPhone 14'ün zamlı fiyatla gelebileceğini ortaya koydu.

Herkes şaşkın: iPhone 14 zamla gelebilir!

iPhone 14'ün özellikleri ve fiyatı hakkında birçok bilgi sızıntısı gerçekleştirildi. Serinin eylül ayında tanıtılması beklenirken, gelen son bir rapor herkesi şaşkına döndürdü. Çünkü henüz tanıtılmayan iPhone 14'ün zamlı bir fiyatla karşımıza çıkabileceği söylendi.

YAŞANAN ZORLUK APPLE'I PAHALI ÇÖZÜME İTTİ

Güney Kore'den gelen bir iddiaya göre, Apple iPhone 14'ün ön kamerası için bir tedarikçi bulma konusunda bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu da şirketin önceki telefonlarda kullanılandan daha pahalı bir çözümü tercih etmesine yol açtı.

İddianın yer aldığı rapora göre, Apple selfie kamerası için Güney Koreli LG Innotek'in bileşenlerini kullanmayı tercih etti. LG Innotek'in şu anda iPhone 14 ön kamerasının seri üretimine hazırlandığı belirtildi.

iPhone zamlı gelebilir

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Apple'ın iPhone 15 için LG Innotek ile ortaklık kurması bekleniyordu. Ancak iPhone 14'ün piyasaya sürülmesi için son tarih hızla yaklaşırken, şirket vites artırma kararı aldı.

FİYATLARI ETKİLEYECEK

Tedarikçi değişikliği, bileşen fiyatlarını da etkileyecek. İddialara göre ön kameranın fiyatı, birincil arka kameranın fiyatının üçte biri kadar. Ancak otomatik odaklama gibi özelliklerin eklenmesi, önceki modellere kıyasla kameranın maliyetini yaklaşık üç kat artırdı.

Bu fiyat artışının ne kadarının tüketicilere yansıtılacağı bilinmiyor. Ancak iPhone 14'ün fiyatlarında bir değişiklik yaratması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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