MAGAZİN

Herkes şaşkın! Kimse bu tepkiyi vereceğini tahmin etmemişti!

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 10:11 | Son Güncelleme 8 saat önce

Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle İngiltere’nin Brixton şehrinde bulunan bir radyo istasyonunu ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Markle prenses olma yolunda en büyük adımı attı ve ilgiye güler yüzle, sıcak bir karşılık verdi. Ama dikkat çekici olay Meghan Markle’nin bir hayranın ona sarılmasıyla duygusal anlar yaşaması oldu.

Prens Harry’nin nişanlısı Meghan Markle halka karıştı

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Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle İngiltere’nin Brixton şehrinde bulunan bir radyo istasyonunu ziyaret etti.

Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle İngiltere’nin Brixton şehrinde bulunan bir radyo istasyonunu ziyaret etti.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Markle prenses olma yolunda en büyük adımı attı ve ilgiye güler yüzle, sıcak bir karşılık verdi. Ama dikkat çekici olay Meghan Markle’nin bir hayranın ona sarılmasıyla duygusal anlar yaşaması oldu.
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İngiltere tahtının 6. sıradaki varisi Prens Harry, ABD’li oyuncu Meghan Markle Brixton’da gençlere yönelik yayın yapan Reprezent FM’i ziyaret etti.

İngiltere tahtının 6. sıradaki varisi Prens Harry, ABD’li oyuncu Meghan Markle Brixton’da gençlere yönelik yayın yapan Reprezent FM’i ziyaret etti.
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Çifte iyi dileklerde bulunmak isteyen Brixtonlular kötü hava koşullarına aldırmadan, Prens ve Markle’ın gelişinden saatler önce radyo istasyonun önünde yoğun kalabalıklar oluşturdu.

Çifte iyi dileklerde bulunmak isteyen Brixtonlular kötü hava koşullarına aldırmadan, Prens ve Markle’ın gelişinden saatler önce radyo istasyonun önünde yoğun kalabalıklar oluşturdu.
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36 yaşındaki Markle, bir hayranının kendisiyle konuşma isteğini kırmadı. Orta yaşlı kadına sarılan Markle, ardından duygusal anlar yaşadı.

36 yaşındaki Markle, bir hayranının kendisiyle konuşma isteğini kırmadı. Orta yaşlı kadına sarılan Markle, ardından duygusal anlar yaşadı.
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Diğer taraftan, vatandaşların gelecek mayıs ayında evlenecek çift için çeşitli buketler yaptırdığı ve “Brixton loves you (Brixto sizi seviyor) yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Diğer taraftan, vatandaşların gelecek mayıs ayında evlenecek çift için çeşitli buketler yaptırdığı ve “Brixton loves you (Brixto sizi seviyor) yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.
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Daha sonra radyo istasyonu ziyaret eden ikili, programcılarla sohbet etti.

Daha sonra radyo istasyonu ziyaret eden ikili, programcılarla sohbet etti.
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33 yaşındaki Prens Harry ve Meghan Markle, geçen ay nişanlandıklarını duyurmuşlardı.

33 yaşındaki Prens Harry ve Meghan Markle, geçen ay nişanlandıklarını duyurmuşlardı.
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Anahtar Kelimeler:
prens harry Meghan Markle İngiltere’nin Brixton

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