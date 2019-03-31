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Herkes seçim onlar geçim derdinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bazı seyyar satıcılar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimini fırsat bilerek özellikle okulların etrafına tezgahlarını açtı.Eskişehir’de sabah 08.00 itibariyle seçmenler vatandaşlık görevlerini yapmak üzere okullara gitti.

Herkes seçim onlar geçim derdinde

Eskişehir’de bazı seyyar satıcılar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimini fırsat bilerek özellikle okulların etrafına tezgahlarını açtı.
Eskişehir’de sabah 08.00 itibariyle seçmenler vatandaşlık görevlerini yapmak üzere okullara gitti. Yaşanan kalabalığını fırsat bilen bazı seyyar satıcılar da binaların çevresine tezgah açarak satış yapmaya çalıştı. Birçok okulun önüne tezgah açan seyyar satıcılar, vatandaşlara da kolaylık sağladı. Oyunu kullanan vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine döndü.

Herkes seçim onlar geçim derdinde

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