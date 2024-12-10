Herkes Survivor'a gitmesini bekliyordu! Sahra Işık hamile...

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık All Star'da bir anda yarışması bırakmasıyla çok konuşulmuştu. Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edilmişti.

Survivor All Star sonrası ilişkisini kurtarmak için çaba gösteren Sahra'nın Survivor 2025'e gidip gitmeyeceği merak ediliyordu.

Geçtiğimiz günlerde umre pozlarını paylaşan Sahra Işık anne oluyor. Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık'in haberi eşi İdris Aybirdi'yle paylaştığı anlara beğeni yağdı.

Yapılan paylaşıma Sahra ''Sanırım hayatımın en mutlu anı. Ne diyeceğimi bilmiyorum sadece karnımda kelebekler uçuşuyor'' notunu düştü.

Sahra Işık "Kalbindeki endişeleri yavaşlat. Senin hikayen, seni yaratan tarafından yazıldı. Önündeki hayat arkanda bıraktığın zorluklardan daha güzel. O senin en derin düşüncelerinin,endişelerinin farkında. Kalbinden geçen söyleyemediğin her şeyi biliyor. Bil ki seni böyle yüklü bırakmayacak. Kim Allah’a yöneldi de dünyası çiçek açmadı" dedi.