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  4. Herkes Survivor'a gitmesini bekliyordu! Sahra Işık hamile...

Herkes Survivor'a gitmesini bekliyordu! Sahra Işık hamile...

10.12.2024 07:32
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.12.2024 07:32
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Survivor yarışmasıyla popüler olan Sahra Işık son olarak umre pozlarıyla gündeme gelmişti. Son dönemde Survivor 2025'e gideceği beklenen Sahra hamile olduğunu duyurdu. Sahra eşi İdris Aybirdi'ye müjdeli haberi verdiği anları paylaştı.

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık All Star'da bir anda yarışması bırakmasıyla çok konuşulmuştu. Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edilmişti.

Survivor All Star sonrası ilişkisini kurtarmak için çaba gösteren Sahra'nın Survivor 2025'e gidip gitmeyeceği merak ediliyordu.

Geçtiğimiz günlerde umre pozlarını paylaşan Sahra Işık anne oluyor. Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık'in haberi eşi İdris Aybirdi'yle paylaştığı anlara beğeni yağdı.

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Yapılan paylaşıma Sahra ''Sanırım hayatımın en mutlu anı. Ne diyeceğimi bilmiyorum sadece karnımda kelebekler uçuşuyor'' notunu düştü.

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Sahra Işık "Kalbindeki endişeleri yavaşlat. Senin hikayen, seni yaratan tarafından yazıldı. Önündeki hayat arkanda bıraktığın zorluklardan daha güzel. O senin en derin düşüncelerinin,endişelerinin farkında. Kalbinden geçen söyleyemediğin her şeyi biliyor. Bil ki seni böyle yüklü bırakmayacak. Kim Allah’a yöneldi de dünyası çiçek açmadı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahra Işık
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