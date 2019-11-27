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Herkes tatil yaptı, onlar okulda çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde öğretmenler, bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde dinlenmek yerine tadilat gerektiren okulu pırıl pırıl yaptı.

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde öğretmenler, bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde dinlenmek yerine tadilat gerektiren okulu pırıl pırıl yaptı. Tatilden dönen öğrenciler, yenilenen okullarında ders başı yaptı.
Yalvaç'a bağlı Ayvalı köyü Şehit Gökhan Aslan İlkokulu Müdürü Gökhan Tuncer, anasınıfı öğretmeni Emrah Efe ve sınıf öğretmeni Şerife Mandal, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim- öğretim görmeleri için harekete geçti. İlkokula adının verildiği Şehit Gökhan Arslan'ın babası Eflatun Arslan, Ayvalı köyü muhtarı Kudret Korkmaz, Ayvalı köyü aile sağlığı hekimi Aslı Yeter Erdoğan ve velilerin de desteğini alan okul yönetimi ve öğretmenler, ara tatilini fırsat bilerek, okul binasında tadilat işlerini gerçekleştirdi. Çocuklar tatil dönüşü büyük bir sürprizle karşılaştı ve yeni sınıflarına kavuştu.
Okul Müdürü Gökhan Tuncer, "Okulumuzda tadilat görmesi gereken bazı yerler vardı. Öğretmen arkadaşlarımızla oturduk ve okulumuzun daha iyi koşullarda çocuklarımıza eğitim vermesi için bu ara tatili en iyi şekilde değerlendirelim diyerek kolları sıvadık. Okulumuzun adını aldığı aziz şehidimizin babası Eflatun Arslan Bey, köy muhtarımız, aile hekimimiz ve bazı velilerimiz maddi katkı sağladı. Zemin laminantla kaplandı, duvarlarımız boyandı, elektrik tesisatı yenilendi ve sınıflarımız Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve değerli sanatçılarımızın resimleriyle süslendi. Çocuklarımız pazartesi günü okula geldiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştı ve çok mutlu oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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