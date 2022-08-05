HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Herkes Tayvan derken ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!

Herkes Tayvan derken ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!

05.08.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin ordusu, geçen hafta olduğu gibi bugün de Tayvan'ın kuzeyi, güneybatısı ve doğusunda tatbikatlar düzenledi. Pekin'den yapılan açıklamaya göre 'askerlerin ortak savaş yetenekleri' test edildi. Pelosi'nin ziyareti sonrası Çin hükümeti yeni bir karar aldı. Buna göre ABD ile yapılan işbirliği görüşmeleri durduruldu.

Herkes Tayvan derken ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!

Asya turunun son ayağında Tayvan'ı ziyaret eden Pelosi'nin bu hareketi Çin'de büyük bir öfkeyle karşılan. Çin ordusu, savaş pozisyonuna geçti. Gerçek silahlarla yapılan tatbikatların sayısı arttırıldı. Çin hükümeti aldığı kararla üst düzey komutanlar arasındaki diyalog ve iklim görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.

İŞBİRLİKLERİ ASKIYA ALINDI

Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, sekiz özel önlem arasında sınır ötesi suç ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi ve yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Washington ile işbirliğini de askıya aldığını söyledi.

iStock-170131071

ÇİN HÜKÜMETİ: YAPTIRIM UYGULANACAK!

Çin hükümeti 'kışkırtıcı eylem' olarak adlandırdığı Pelosi'nin ziyareti sonrası yaptırım uygulanacağını açıkladı. Buna göre Pelosi ve ailesine kişisel yaptırım uygulanacak.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TATBİKATLAR DEVAM EDİYOR

Çin ordusu, Tayvan'a yönelik askeri operasyonlarına devam ederken bu operasyonlar için resmi açıklama yaparken 'tatbikat' kelimesini kullanıyor. Ordu savaş pozisyonuna geçerken, tatbikatlarda gerçek mermi kullanılıyor. (REUTERS)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan ABD'ye yeşil ışık: HazırızRusya'dan ABD'ye yeşil ışık: Hazırız
ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı! Acil durum ilan edildiABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı! Acil durum ilan edildi
Bahçeli'den KPSS açıklaması! "20 soruya kimlerin..."Bahçeli'den KPSS açıklaması! "20 soruya kimlerin..."
Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

Özdağ ile Uzun arasındaki tartışma gündeme oturdu

Özdağ ile Uzun arasındaki tartışma gündeme oturdu

İlginizi Çekebilir

Olacakların sonucunu şimdiden düşünmeye başlayın

Olacakların sonucunu şimdiden düşünmeye başlayın

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.