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Herkes "TikTok'un kralı" Khaby Lame'i konuşuyor: Ülkesi için yabancıymış!

27.06.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan fenomen Khaby Lame sosyal medya ağı TikTok'ta en çok takip edilen kişi olarak zirveye oturdu. Ancak "TikTok kralı" olarak anılan Lame'nin yaklaşık 21 yıldır İtalya'da yaşamasına ve eğitim almasına rağmen hala vatandaşlık alamadığı ortaya çıktı. TikTok'un en zengin kraliçesi olarak da bilinen Charli D'Amelio'yu geride bırakıp TikTok'un zirvesini ele geçiren Lame için İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Carlo Sibilia bir mesaj paylaştı. Fakat bu mesaja tepkiler geldi.

Herkes "TikTok'un kralı" Khaby Lame'i konuşuyor: Ülkesi için yabancıymış!

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe uzanan 22 yaşındaki Senegal asıllı Khaby Lame, sosyal medya platformu TikTok'ta zirvenin yeni sahibi oldu. TikTok'ta hayatı kolaylaştıran pratik yaşam videolarını denediği içerikler üreten Lame, TikTok'un en zengin kraliçesi olarak da bilinen ABD'li TikTok yıldızı Charli D'Amelio'yu takipçi sayısı açısından geride bırakarak zirveyi ele geçirdi. TikTok'ta en çok takip edilen kişi olan Khaby Lame, şu sıralar ise İtalya vatandaşlığı alamamasıyla gündemde.

"BEN, TİKTOK KRALI, İTALYAN OLMAK İÇİN 20 YILDIR BEKLİYORUM"

BBC Türkçe'nin haberine göre, 1 yaşındayken ailesiyle birlikte Senegal'den İtalya'ya taşınan ve yaklaşık 21 yıldır burada yaşamasına ve eğitim almasına rağmen katı vatandaşlık yasaları yüzünden vatandaşlık alamayan Khaby Lame, La Repubblica gazetesine verdiği söyleşide bu durumu dile getirdi. Lame, "Bunca yıldır İtalyan kültüründe yaşayıp büyüyen ve temiz olan birinin hala vatandaşlık hakkına sahip olmaması adil değil" dedi. La Repubblica, Lame'nin sözlerini "Ben, TikTok kralı, İtalyan olmak için 20 yıldır bekliyorum" başlığıyla yayımladı.

lame

140 milyondan fazla takipçisi bulunan TikTok yıldızının bu sözleri üzerine İtalya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Carlo Sibilia Twitter'dan Lame'ye vatandaşlık başvurusunun kabul edildiğini, yakında yemin töreniyle İtalyan vatandaşlığı alabileceğini belirten bir mesaj paylaştı. Ancak bu mesaj bazı kesimler tarafından pek olumlu karşılanmadı.

Khaby Lame, TikTok'ta zirvenin yeni sahibi oldu! Khaby Lame, TikTok'ta zirvenin yeni sahibi oldu! "TikTok'un zengin kraliçesi" Charli D'Amelio'yu geride bıraktı

MESAJA TEPKİLER GELDİ

Carlo Sibilia'nın mesajı tepki çekti. Tepki gösterenler, Lame'nin milyonlarca takipçisi olduğu için özel muamele görmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Lame de sadece kendisinin sorununun çözülmesini istemediğini, İtalya'daki yaklaşık 1 milyon çocuk ve genci ilgilendiren vatandaşlık hakkı yasalarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haberde, İtalya'da mevcut yasalara göre İtalya'da doğan çocuklar ancak ebeveynlerden birinin İtalyan olması halinde otomatik olarak vatandaşlık alabiliyor. Her iki ebeveyni de yabancı olan çocuklar ise ancak 18 yaşını doldurduktan sonra vatandaşlık başvurusu yapabiliyor, ancak bu başvuru sonrasında da bekleme sürelerinin uzunluğu şikayetlerin gelmesine sebep olabiliyor.

TAKİPÇİ SAYISIYLA FARK ATTI

27 Haziran itibarıyla Charli D'Amelio'nun 142 milyondan fazla takipçisi bulunurken, TikTok'ta en çok takip edilen kişi olan Khaby Lame'in 144 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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