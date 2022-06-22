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Herkes tüketiyor, zararları bilinmiyor! Kansere davetiye çıkarıyor...

22.06.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faydalarıyla bilinen peynirin az bilinen zararları da bulunuyor. Peynirin birçok çeşidinin, insan vücudu için zararı bulunuyor. Örneğin birçok çeşidinde yağ, sodyum ve kalori bulunuyor. Diğerleri ise baş ağrıları, migren için tetikleyici olan tiramin bakımından yüksektir.

Herkes tüketiyor, zararları bilinmiyor! Kansere davetiye çıkarıyor...

Tam yağlı peynir ve az yağlı peynirleri başka seçeneklerle değiştirmenin insan vücudu açısından daha sağlıklı olduğu araştırmalar sonucunda saptandı. Sodyum alımını azaltmak için beyaz peynir ve sert peynirleri daha az tüketmek gerekiyor.

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Peynir ve süt tüketimini azaltmanın, kanser riskine yakalanma oranını düşürdüğü ifade ediliyor. Bunun sebebi ise süt ve süt ürünlerinde bulunan, hastalıkla bağlantılı olabilecek bir protein olan daha az kazein alınmasıdır. Fazla peynir tüketimi, kanser riskini artırır.

Kansere davetiye çıkarıyor!

CİLDE İYİ GELİYOR

Süt ürünleri ve peynir tüketimini azaltmanın cilt tonunda ve doku üzerinde olumlu bir etkisi bulunuyor. Bunun sebebinin ise, süt ürünlerinin aşırı yağ üretimi ile ilişkili olması gösteriliyor.

Kansere davetiye çıkarıyor!

BAŞ AĞRISI VE MİGREN

Peynirde bulunan tiramin baş ağrısına ve migrene neden oluyor. Daha az peynir tüketildiğinde bu olumsuz durumlardan korunabilirsiniz. Tiramin, bitkilerde ve hayvansal ürünlerde doğal olarak oluşan bir bileşiktir. Araştırmalar sonucunda, vücuttaki yüksek miktarda tiraminin, baş ağrısı ve migreni tetiklediği ortaya çıktı.

Kansere davetiye çıkarıyor!

VÜCUDUNUZDAKİ İLTİHABI AZALTIYOR

Peynir ve süt ürünlerinde vücutta iltihaplanmaya yol açacak birçok katkı maddesi, hormon ve koruyucu içeriyor. Araştırmalar sonucunda, süt ürünlerinin kalitesinin yirmi sene öncekiyle aynı olmadığı sonucuna varıldı. Uzmanlar doğal peynirin tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kansere davetiye çıkarıyor!


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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