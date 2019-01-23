"Herkes üretime katkı sağlasın"

İlerlemiş yaşına rağmen kurduğu işte 2 kişiyi istihdam eden ve kentin ekonomisine katkı sağlayan emekli girişimci, azmiyle birçok kişiye örnek oluyor.

Babasının da hayvan yetiştiriciliği işiyle uğraştığını belirten Ertunç, şöyle konuştu:

"Ben de o mesleğe devam ettim. Emekli paramı çiftliğe yatırdım. Ondan sonra devlet desteğiyle bankalardan kredi çektim ve bu koyunları aldım. Çok memnunum. Bölgemizde bu iş rahatlıkla yapılabilir. Herkes yapsın, üretime katkı sağlasın. Bize koyun lazım, süt lazım, peynir lazım. İstiyorum ki burada insanlarımız da bir mandıra açsın. Çiftçi ve besicilerimizin daha çok bilinçlenmesi lazım."

Ertunç, besicilik işini en iyi şekilde yapacağını, bu işle uğraşmak isteyenlerin de aynı anlayışla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Bölge insanının çalışkan olduğunu vurgulayan Ertunç, şunları kaydetti:

"İnsanımızın doğru şekilde yönlendirilmeye ihtiyacı var. Daha fazla destek verilmeli. Biz elimizden geldiği kadar çiftçilik yapacağız. Hem devletimize hem milletimize faydalı olur. Ben de aldığım destekle hem çiftliğimi faaliyete geçirdim hem iki aileyi yanımda çalıştırıyorum. İki aile demek 20 kişi demektir. Her bir işçinin 10 çocuğu var. Onlar kardeşim gibidir."

Bölgede yer yer 2 metre kar olduğunu belirten Ertunç, "Tabiatı görüyorsunuz, karı görüyorsunuz. Çok zorlanıyoruz, çok zahmet çekiyoruz ama yine de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

