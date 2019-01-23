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"Herkes üretime katkı sağlasın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 12:32 | Son Güncelleme

Hakkari'de 64 yaşındaki Hamdi Ertunç, emeklilik tazminatıyla kurduğu küçük tesiste, kredi desteğinden de yararlanarak yaklaşık 350 küçükbaş hayvan yetiştiriyor - İlerlemiş yaşına rağmen kurduğu çiftlikle kentin ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan Ertunç, azmiyle birçok kişiye de örnek oluyor - Hamdi Ertunç: - "Bölgemizde bu iş rahatlıkla yapılabilir. Herkes yapsın, üretime katkı sağlasın. Bize koyun lazım, süt lazım, peynir lazım"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de emekli girişimci Hamdi Ertunç, aldığı kredi desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak kentin ekonomisine katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Otluca köyü Güzel mezrasında oturan 64 yaşındaki Ertunç, 2002'de İl Özel İdaresinden emekli olduktan sonra, babasından öğrendiği hayvan yetiştiriciliği işini yapmaya karar verdi.

Emekli tazminatıyla köyde küçük tesis kuran Ertunç, geçen yıl hayvan almak için bankaya kredi başvurusunda bulundu.

Başvurusunun onaylanmasının ardından bir devlet bankasından 250 bin lira kredi çeken Ertunç, yaklaşık 350 koyun satın alarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.

İlerlemiş yaşına rağmen kurduğu işte 2 kişiyi istihdam eden ve kentin ekonomisine katkı sağlayan emekli girişimci, azmiyle birçok kişiye örnek oluyor.

Ertunç, hayvanlardan elde ettiği et, süt ve süt ürünlerini toptan satarak kazanç sağlıyor.

- "İnsanımızın yönlendirilmeye ihtiyacı var"

Ertunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra boşta kalmak istemediği için farklı arayışlara girdiğini söyledi.

Babasının da hayvan yetiştiriciliği işiyle uğraştığını belirten Ertunç, şöyle konuştu:

"Ben de o mesleğe devam ettim. Emekli paramı çiftliğe yatırdım. Ondan sonra devlet desteğiyle bankalardan kredi çektim ve bu koyunları aldım. Çok memnunum. Bölgemizde bu iş rahatlıkla yapılabilir. Herkes yapsın, üretime katkı sağlasın. Bize koyun lazım, süt lazım, peynir lazım. İstiyorum ki burada insanlarımız da bir mandıra açsın. Çiftçi ve besicilerimizin daha çok bilinçlenmesi lazım."

Ertunç, besicilik işini en iyi şekilde yapacağını, bu işle uğraşmak isteyenlerin de aynı anlayışla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Bölge insanının çalışkan olduğunu vurgulayan Ertunç, şunları kaydetti:

"İnsanımızın doğru şekilde yönlendirilmeye ihtiyacı var. Daha fazla destek verilmeli. Biz elimizden geldiği kadar çiftçilik yapacağız. Hem devletimize hem milletimize faydalı olur. Ben de aldığım destekle hem çiftliğimi faaliyete geçirdim hem iki aileyi yanımda çalıştırıyorum. İki aile demek 20 kişi demektir. Her bir işçinin 10 çocuğu var. Onlar kardeşim gibidir."

Bölgede yer yer 2 metre kar olduğunu belirten Ertunç, "Tabiatı görüyorsunuz, karı görüyorsunuz. Çok zorlanıyoruz, çok zahmet çekiyoruz ama yine de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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