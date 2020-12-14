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  4. Herkes yağmurla, o yangınla mücadele etti

Herkes yağmurla, o yangınla mücadele etti

14.12.2020 13:33 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Aksu ilçesinde kuvvetli yağış sırasında bir marketin elektrik aksanına yağmur birikmesi sonucu yangın çıktı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde kuvvetli yağış sırasında bir marketin elektrik aksanına yağmur birikmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, market büyük hasar gördü.
Olay, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Çamköy Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin önünde bulunan soğutucu dolabının elektrik aksamına yağmur suyunun birikmesinden dolayı yangın çıktı. Bekçilerin itfaiye ekiplerine haber vermesi sonucu yangına müdahale edildi. Market sahibi Fatma Durmuşer, “Yangını etraftaki komşularımız görmüşler, haber verdiler koştuk geldik. Dükkanın içinde ne kadar elektrikle çalışan dolabımız varsa yanmış. Marketimizin her yanına ateş sıçramış. Geldiğimizde her yer yanmıştı. 15 bin TL hasarımız var" dedi.

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