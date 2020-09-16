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Herkes yangını izlerken o itfaiyeye yardıma koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki boş bir arazide yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki boş bir arazide yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını izlerken, yaşlı bir adamın itfaiye ekiplerine yardımı kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen kişiler Bahçelievler Mahallesi Alaattin Caddesi’ndeki boş arazinin yanında bulunan tandırı yemek pişirmek üzere yaktı. Kullanıldıktan sonra söndürülmeden bırakılan tandırdan sıçrayan alevler önce ahşap tandırı, ardından tandırın hemen yanında bulunan kuru ot yığınını küle çevirdi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi.

Yaşlı adamdan vatandaşlık dersi
İtfaiyenin yoğun çabasını gören yaşlı bir vatandaş ise, yangına kayıtsız kalmadı. İtfaiye erlerinden birinin hortumunu alan vatandaş, yangına doğru tazyikli su sıktı. Vatandaşın bu duyarlı hareketi kameralar tarafından görüntülendi. İtfaiyeye yardımcı olmak üzere Kapaklı Belediyesi de bir tanker su yollayarak yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren çabalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

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