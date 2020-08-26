Herkes yanlış biliyor! Entübe tam olarak ne anlama geliyor? İşte hastalar için önemi...

Son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs herkesi endişelendirmeye devam ediyor. Artan ölüm ve vaka sayıları ise kafalarda birçok soru işaretinin oluşmasına yol açıyor. Bu sorulardan bir tanesi ise entübe nedir ve entübe hastanın iyileşme ihtimali yüksek midir?

ENTÜBE NEDİR?

Nefes darlığı sıkıntısı çeken hastalar için oldukça önem arz eden entübe terimi, hastanın solunum yoluna özel bir tüp yerleştirilmesi anlamına gelir. Diğer bir deyişle, hastanın nefes alma işlemi sırasında solunum yolunun bozulması ve güvenliğinin riske girmesi durumunda yapay solunuma geçmek veya ilaç vermek için laringoskopi ya da başka aparatlar ile solunum yoluna özel bir tüp yerleştirilmesi anlamına gelir.

Entübasyon işlemi sadece koronavirüs ile ilişkili bir tıbbi terim değil. Bazı ameliyatlar sırasında hasta olan bireye verilen çeşitli ilaçlar hastanın solunumunu engelleyip solunum yetmezliğine yol açabilir. Bu gibi durumlarda hasta solunum cihazına bağlanır veya entübe edilir.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Solunum yetmezliği ciddi sonuçları olan bir durum. Akciğerlerin vücuda yeterli seviyede oksijen alamaması ve vücuttaki üretilen karbondioksidin dışarı atılamaması durumunda ortaya çıkar. Tedavi yöntemlerinden biri ise mekanik ventilasyon denilen entübasyon tüpünün solunum yoluna yerleştirilmesidir.