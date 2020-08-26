Herkes yanlış biliyor! Entübe tam olarak ne anlama geliyor? İşte hastalar için önemi...

Son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs herkesi endişelendirmeye devam ediyor. Artan ölüm ve vaka sayıları ise kafalarda birçok soru işaretinin oluşmasına yol açıyor. Bu sorulardan bir tanesi ise entübe nedir ve entübe hastanın iyileşme ihtimali yüksek midir?
Nefes darlığı sıkıntısı çeken hastalar için oldukça önem arz eden entübe terimi, hastanın solunum yoluna özel bir tüp yerleştirilmesi anlamına gelir. Diğer bir deyişle, hastanın nefes alma işlemi sırasında solunum yolunun bozulması ve güvenliğinin riske girmesi durumunda yapay solunuma geçmek veya ilaç vermek için laringoskopi ya da başka aparatlar ile solunum yoluna özel bir tüp yerleştirilmesi anlamına gelir.
Entübasyon işlemi sadece koronavirüs ile ilişkili bir tıbbi terim değil. Bazı ameliyatlar sırasında hasta olan bireye verilen çeşitli ilaçlar hastanın solunumunu engelleyip solunum yetmezliğine yol açabilir. Bu gibi durumlarda hasta solunum cihazına bağlanır veya entübe edilir.
Solunum yetmezliği ciddi sonuçları olan bir durum. Akciğerlerin vücuda yeterli seviyede oksijen alamaması ve vücuttaki üretilen karbondioksidin dışarı atılamaması durumunda ortaya çıkar. Tedavi yöntemlerinden biri ise mekanik ventilasyon denilen entübasyon tüpünün solunum yoluna yerleştirilmesidir.
Entübasyon işlemi koronavirüs hastalarına uygulanabileceği gibi ciddi hastalıkların tedavisinde veya ameliyat sırasında verilen kaş gevşetici ilaçların etkisi ile solunum yetmezliği yaşayan hastaları tedavi etmek içinde kullanılır.
Solunum yetmezliği ile kişinin vücut işlevselliği de azalır. Hastanın kendi başına solunum yapma yetisinin kaybolması durumu devam ederse, solunum yetmezliği ölüm ile sonuçlanabilir. Bu yüzden solunum yetmezliği olan hastalar sürekli gözetim altında tutulur. Hastanın akciğer fonksiyonları gözetim altında tutulduğu süre boyunca iyileşmeye başlarsa ve solunum işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşirse entübasyon sona erer. Entübasyon sona erdikten sonra kullanılan aparatlar hastadan çıkarılır. Bu işlemin adı ise ekstübasyondur.
Entübasyon işlemini etkileyen birçok farklı etken var. Öksürme, hareket etme, stres… Bu nedenle entübe edilen hastalar işlem sırasında uyuşturucu ilaçlar veya iğneler ile uyutulur.
Entübasyon işleminin süresi de oldukça önemli. Uzmanlar süreyi mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışır. Ancak hastanın iyileşme seyrine göre bu süre uzatılabilir.
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