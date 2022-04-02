Herkes yanlış biliyor! Sütyen takmayı bırakırsanız ne olur? Sütyen takmanın zararları nelerdir?

Sütyen takmayı bırakırsanız vücudunuza neler olacağını hiç düşündünüz mü? Yaygın bir efsaneye göre sütyen takmayı bırakan kadınların göğüsleri hızla sarkmaya başlıyor. Baştan söylemek gerekirse bu söylentinin doğru olmadığı çeşitli araştırmalarla ortaya çıktı.

YANLIŞ! SÜTYEN GÖĞÜSLERİN SARKMASINA NEDEN OLUR

Medical News Today tarafından alıntılanan 15 yıl süren araştırmanın sonuçlarına göre; sütyen giymeyenlerin her gün sütyen giyenlere göre daha yüksek meme uçlarına ve daha dik göğüslere sahip olduğunu buldu. Daha fazla araştırma gerekli olsa da, Fransa Besançon Üniversitesi'nden spor bilimleri araştırmacısı Jean-Denis Rouillon, her gün sutyen takmanın göğüsleri tutan kasları zayıflatarak göğüslerin daha fazla sarkmasına neden olduğu sonucuna vardı.

SÜTYEN TAKMANIN ZARARLARI

Sütyen, gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumunu hızlandırır.

Vücut yapısına uygun doğru sütyeni kullanan kadın sayısı çok az. Bu yüzden sütyen takmayı bıraktığınızda duruşunuzun zaman içinde düzeldiğini fark edersiniz.

Regl döneminde yaşanan göğüs ağrısı ve hassasiyetini sütyen kullanmayarak en aza indirebilirsiniz.



