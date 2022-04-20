Herkes yapıyor ama kahvaltıda çayın yanında asla bunu yemeyin

Çay ve yumurtanın birlikte tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Yıllardır çok sayıda kişi aslında hata yapmış bu ikiliyi birlikte tüketerek.

PEKİ AMA NEDEN?

Yumurta ve çay kahvaltıda vazgeçilmez ikilidir dedik. Kafanız karıştı haliyle. Bu ikiliyi birlikte tüketmenin ne gibi sakıncası olabilir ki?

Uzmanların açıklaması gayet net aslında. Yumurta ve çayı birlikte tüketmek çok sakıncalı bu açıklamaya göre. Uzmanların iddiasına göre Yumurtada bulunan demir, çay ile tüketildiğinde vücut tarafından emilmesi önlenmiş oluyor.

DEMİR EKSİKLİĞİNE BİLE YOL AÇABİLİR

Demir eksikliği ciddi bir sorundur ve ihmal edilmemesi gerekmektedir. Demir eksikliği olduğunda vücudun birçok fonksiyonu çalışmaz.

Demir eksikliğinde vücuttaki en önemli belirtiler ise şu şekildedir.

Halsizlik ve sürekli uyku hali.

Yeni uyanmanıza rağmen Sürekli yorgunluk hali.

Konsantrasyon problemleri ve dikkat bozukluğu

Çevrede olup bitene karşı İlgisizlik.

Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak gibi sorunlar. Örneğin merdiven çıkarken

Baş dönmesi ve göz kararması ile birlikte mide bulantısı

Tekrarlayan baş ağrıları.

Bu sorunlar oldukça ciddi problemlerdir. Mutlaka bir doktora gidilmelidir. (Hürriyet)



