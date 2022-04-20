Herkes yapıyor ama kahvaltıda çayın yanında asla bunu yemeyin

Çay ve yumurtanın birlikte tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Yıllardır çok sayıda kişi aslında hata yapmış bu ikiliyi birlikte tüketerek.
Yumurta ve çay kahvaltıda vazgeçilmez ikilidir dedik. Kafanız karıştı haliyle. Bu ikiliyi birlikte tüketmenin ne gibi sakıncası olabilir ki?
Uzmanların açıklaması gayet net aslında. Yumurta ve çayı birlikte tüketmek çok sakıncalı bu açıklamaya göre. Uzmanların iddiasına göre Yumurtada bulunan demir, çay ile tüketildiğinde vücut tarafından emilmesi önlenmiş oluyor.
Demir eksikliği ciddi bir sorundur ve ihmal edilmemesi gerekmektedir. Demir eksikliği olduğunda vücudun birçok fonksiyonu çalışmaz.
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