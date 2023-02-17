Herkes yaraları sarmak için çabalarken onun yaptığı... KYK yurdundaki depremzedeler fark etti! 'Pes' dedirten olay

Deprem felaketinde Türkiye, yaraları bir an önce sarmak için elinden gelen tüm desteği vermek için çalışıyor. Depremden etkilenen depremzedelerin bir kısmı bilindiği üzere KYK yurtlarına yerleştirilmişti. Niğde'de o yurtlarda kalan depremzedelerin fark ettiği bir olay 'Pes' dedirtti. İşte tüm Türkiye'nin derinden hissettiği bu acıyı ve yardım çabalarını suistimal eden o şahsın yaptıkları...

KENDİNİ AFETZEDE OLARAK TANITIP PARA İSTEMİŞ

Kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan depremzedeler, kendini afetzede olarak tanıtıp para isteyen H.E'den şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

TUTUKLANDI

Yurda gelen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 4 kaydı bulunduğu öğrenildi. (AA)