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Herkes yaraları sarmak için çabalarken onun yaptığı... KYK yurdundaki depremzedeler fark etti! 'Pes' dedirten olay

17.02.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda ilde büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Tüm Türkiye tek yürek olup depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için çabalarken bir olay 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Olay, Niğde'deki KYK yurdunda kalan depremzedelerin dikkati sayesinde fark edildi. Kendini afetzede olarak tanıtan bir kişinin vatandaşlardan para topladığı öne sürüldü. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 4 kaydı olduğu öğrenilen zanlı tutuklandı.

Herkes yaraları sarmak için çabalarken onun yaptığı... KYK yurdundaki depremzedeler fark etti! 'Pes' dedirten olay

Deprem felaketinde Türkiye, yaraları bir an önce sarmak için elinden gelen tüm desteği vermek için çalışıyor. Depremden etkilenen depremzedelerin bir kısmı bilindiği üzere KYK yurtlarına yerleştirilmişti. Niğde'de o yurtlarda kalan depremzedelerin fark ettiği bir olay 'Pes' dedirtti. İşte tüm Türkiye'nin derinden hissettiği bu acıyı ve yardım çabalarını suistimal eden o şahsın yaptıkları...

KENDİNİ AFETZEDE OLARAK TANITIP PARA İSTEMİŞ

Kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan depremzedeler, kendini afetzede olarak tanıtıp para isteyen H.E'den şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

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TUTUKLANDI

Yurda gelen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 4 kaydı bulunduğu öğrenildi. (AA)

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deprem Niğde kyk yurdu

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