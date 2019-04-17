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Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

Aydın ve İzmir çevresinde sıkça görülen, halk arasında 'kör yılan' olarak tanınan oluklu kertenkelenin insanlar için zararsız olduğu belirtildi. Doğaseverler, oluklu kertenkelelerin ekosisteme faydası olduğunu belirterek, öldürülmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde, Ege Bölgesi'nde özellikle Aydın ve İzmir çevresinde sıkça görülen oluklu kertenkeleler için doğaseverler uyarı yaptı.

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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, uzun ve ayaksız şekliyle yılana benzetilen, halk arasında 'kör yılan' diye bilinen oluklu kertenkelelerin uysal olduğuna dikkat çekti.

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Oluklu kertenkelelerin insanlara hiçbir zararının bulunmadığını belirten EKODOSD yetkilileri, şu uyarıda bulundu:

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"Oluklu kertenkeleler, doğal alanlarının yanı sıra sitelerin ve apartmanların arasında kalan arazilerde görülebiliyor. Doğada önemli yararı bulunan canlılardır. Çekirge, salyangoz, böceklerle beslenen; bazen fare, küçük boylu kertenkele ve kuş yavrularını da yiyen oluklu kertenkeleler, ne yazık ki yılan sanılarak bilinçsiz kişilerce öldürülmektedir. Doğal denge için çok önemli olan, zehirli olmayan ve insanlara hiçbir zararı bulunmayan bu canlı türü öldürülmemelidir"

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DHA

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Aydın ekosistem yılan oluklu kertenkele

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