Herkes yüzünü merak ediyordu! En Hamarat Benim'in dış sesi Kadir Ezildi'nin nişanında ortaya çıktı!

Evinde yaptığı temizlikle fenomenleşen ve daha sonra televizyon programlarıyla ekran kariyerine başlayan Kadir Ezildi, sempatik tavırları ile kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Son olarak da uzunca bir süredir En Hamarat Benim programıyla karşımıza çıkıyor.

Kariyerinin yanında aile meseleleri ve aşk hayatıyla da adından sık sık söz ettiren Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ve yaptığı ki nişan organizasyonuyla çok konuşuldu. Nişan için 500 bin TL harcağını söyleyen ünlü isim hazırladığı bohçalarla ve geline takılan altınlarla da gündem oldu.

DIŞ SES NİŞANDA ORTAYA ÇIKTI!

Bir yandan nişanın ihtişamı konuşulurken diğer yandan da En Hamarat Benim programında Kadir Ezildi'yle eğlenceli atışmalarını izlediğimiz dış ses nişanda ortaya çıktı. Nişanda Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in yüzüklerini takan kişinin programın dış sesi Mehmet Şengün olduğu öğrenildi.

Daha önce programın dış sesinin usta seslendirme sanatçısı Aydoğan Temel olduğu iddia edilmişti fakat bir süre sonra Temel olmadığı ortaya çıkmıştı.