Herkes zararlı sanıyordu ama... Meğer gerçek çok başkaymış!

Prof. Dr. Aziz Ekşi, beslenme açısından yararlı bir ürün olan meyve suyu hakkında, doğru sanılan yanlışlara açıklık getiriyor; tüketicinin zihnini meşgul eden sorulara yanıt veriyor. Meyve suyunda katkı maddesi var mı? Meyvenin içerdiği vitamin ve mineraller, meyve suyu üretiminde kayba uğruyor mu? Gıda bilimcisi Prof. Dr. Aziz Ekşi, tüketicilerin kafasını meşgul eden soruları yanıtlıyor; genel bir kanı ile doğru sanılan yanlışlara açıklık getiriyor.

Meyve suları hakkında doğru sanılan yanlışlar

YÜZDE 100 MEYVE SUYU GERÇEKTEN KATKISIZ MI? Tüketicilerin bir bölümünde, ambalajlı yüzde 100 meyve sularına şeker ve koruyucu madde katıldığı yönünde bir genel kanı olduğunu belirten Prof. Dr. Aziz Ekşi, “Yüzde 100 meyve suları hakkında doğru sanılan yanlış bilgilerin en yaygını budur. Oysa, tüketiciye sunulan yüzde 100 meyve suları, gerek bilimsel açıdan, gerekse yasalar gereği, sadece meyvenin kendisini içerir. Yüzde yüz meyve suyuna, su, şeker, koruyucu madde gibi katkılar yapılamaz, kanunen yasaktır. Yüzde 100 meyve suyu, üretildiği meyve ne içeriyorsa onu içerir, başka bir şey içermez. Yüzde 100 meyve suyunun içerdiği şeker de, meyvenin kendi şekerinden ibarettir” dedi.

AMBALAJLI MEYVE SULARINA UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI İÇİN KORUYUCU MADDE EKLENİR Mİ? Ambalajlı meyve sularında hiçbir şekilde koruyucu katkı maddesine yer verilmediğinin altını çizen Prof. Dr. Aziz Ekşi, “Koruyucu deyince, gıdalara bozulmayı önlemek için katılan kimyasal maddeleri anlıyoruz. Meyve suyuna koruyucu madde katılması yasaktır. Ayrıca, buna gerek de yoktur. Ambalajlı meyve suyunun muhafaza süresi, pastörizasyon işlemi ile sağlanır. Asla bir kimyasal madde uygulaması içermeyen pastörizasyon, gıdadaki mikroorganizmaların ısı etkisi ile etkisiz duruma getirilmesi işlemidir. Bu işlem sonrası aseptik ortamda ambalaja doldurulan meyve suyu, ambalaj açılmadıkça tavsiye edilen tüketim tarihine kadar tazeliğini muhafaza eder” dedi.

MEYVE SUYU ÜRETİMİNDE MEYVENİN VİTAMİNİ VE MİNARELLERİ KAYBOLUR MU? Prof. Dr. Ekşi, bir diğer yaygın yanlış bilginin ise, meyvelerdeki vitaminin meyve posasında kaldığı yönünde olduğunu belirtti. Ekşi, bu konuda şunları söyledi: “Meyve suyu üretiminde ilk işlem, preslemedir. 100 gram meyveden yaklaşık 93-95 gram meyve suyu elde edilebilir. Bu sırada bir miktar posa ayrılır; ancak bu esas olarak çekirdek ve kabuktan oluşuyor. Bunları meyveyi yerken de çoğu kez atıyoruz. Portakalın kabuğunu veya şeftalinin çekirdeğini yemiyoruz. Netice olarak, elde edilen meyve suyu sıkılan meyveden %5-7 azdır fakat içerdiği vitaminde hiç denecek kadar az miktarda azalmaya rastlanırken, mineral miktarında hiç azalma yoktur. 100 gram meyvenin vitamin ve mineral miktarı ne kadarsa 100 gram meyve suyununki de ona yakındır.”