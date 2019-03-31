Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan Savcı Sayan, "Bundan sonra bana oyunu vermiş vermemiş olsun, bana hakaret edenler dahil herkes benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Herkese hizmet boynumun borcudur." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Savcı Sayan, partililerin Dörtyol Kavşağı'ndaki kutlama programına katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrağı taşıyan kalabalığa seslenen Sayan, kent için yarından itibaren çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

Sayan, "Ağrı'ya canım feda, siz benim her şeyimsiniz. Bu saatten sonra ölsem bile gözüm arkada kalmayacak, size kurban olurum. Bugün Ağrı'nın kaderini, tarihini değiştirdiniz. Artık yepyeni bir Ağrı ile karşı karşıyayız. Esir düşen, başkalarının işgaline uğrayan, başkalarının eline düşen Ağrı'yı kurtardınız. Bundan sonra bana oyunu vermiş vermemiş olsun, bana hakaret edenler dahil herkes benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Herkese hizmet boynumun borcudur." diye konuştu.

Sayan, kendisinin bir siyasi parti için değil Ağrı için seçildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: