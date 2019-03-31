HABER

"Herkese hizmet boynumun borcudur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:58 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Savcı Sayan: - "Bundan sonra bana oyunu vermiş vermemiş olsun, bana hakaret edenler dahil herkes benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Herkese hizmet boynumun borcudur"

Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan Savcı Sayan, "Bundan sonra bana oyunu vermiş vermemiş olsun, bana hakaret edenler dahil herkes benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Herkese hizmet boynumun borcudur." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Savcı Sayan, partililerin Dörtyol Kavşağı'ndaki kutlama programına katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrağı taşıyan kalabalığa seslenen Sayan, kent için yarından itibaren çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

Sayan, "Ağrı'ya canım feda, siz benim her şeyimsiniz. Bu saatten sonra ölsem bile gözüm arkada kalmayacak, size kurban olurum. Bugün Ağrı'nın kaderini, tarihini değiştirdiniz. Artık yepyeni bir Ağrı ile karşı karşıyayız. Esir düşen, başkalarının işgaline uğrayan, başkalarının eline düşen Ağrı'yı kurtardınız. Bundan sonra bana oyunu vermiş vermemiş olsun, bana hakaret edenler dahil herkes benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Herkese hizmet boynumun borcudur." diye konuştu.

Sayan, kendisinin bir siyasi parti için değil Ağrı için seçildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrılılar, siz çok büyük bir iş başardınız. Siz dünyaya, Türkiye'ye tarihi bir ders verdiniz. 'Ağrı düşmüş yerlerde sürünüyor, bir daha kalkamaz' diyenlere, dünyanın en büyük cevabını verdiniz. Siz benim başımı Ağrı'nın başı kadar yükselttiniz. Ben size yanlış yapabilir miyim, sizi unutabilir miyim, aranıza ayırım koyabilir miyim, Bu partidendir, şu partidendir diyebilir miyim? Biz artık hep birlikte Ağrı'yız."

Seçim süreci boyunca kendisini destekleyen MHP, BBP, sivil toplum kuruluşları, partililer ve kanaat önderlerine teşekkür eden Sayan, "Bundan sonra bizim ayrımız, gayrımız yok. Biz hep birlikte hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Düzce Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Faruk Özlü seçildiDüzce Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Faruk Özlü seçildi
Adıyaman'da, AK Parti adayı Kılınç başkanlığa seçildiAdıyaman'da, AK Parti adayı Kılınç başkanlığa seçildi
Anahtar Kelimeler:
31 mart 2019 mahalli idareler seçimi Ağrı Ağrı Belediye Başkanı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kutlama savcı sayan seçim zaferi

En Çok Okunan Haberler

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.