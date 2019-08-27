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Herkese Kitap Vakfı "Kitapcan Sohbetleri" gerçekleştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:00 | Son Güncelleme

Herkese Kitap Vakfı "Kitapcan Sohbetleri" gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, "Doğan Kardeş Kitapcan Sohbetleri" adıyla kitap sohbetleri gerçekleştirecek.

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, yaptığı açıklamada, Kitapcan Sohbetlerinin kitaba ilgiyi arttırmayı, kitaplarla eğlenmeyi, mutlu olmayı ve ruh sağlığını korumayı hedeflediğini belirtti.

Herkesi etkinliğe davet eden Şenver, şunları kaydetti:

"Kitap sevgisi küçük yaşlarda başlar. Çocuklar kendilerine söyleneni değil gördüklerini yapmak isterler. Anne babalarının evde kitap okuyup mutlu olduklarını gören çocuklarda kitap sevgisi gelişir. Gençlerimiz öğrenmek ve bilgi bulmak için artık interneti kullanıyor. Çağımızda kitapları bilgi edinmek için değil ruhumuzu beslemek için okumaya ihyacımız var."

İlki 1 Eylül'de yapılacak sohbete, youtuber Mösyö Taha ve Büyücü Kitap Kulübü'nün üyeleri katılacak.

Yapı Kredi Yayınları'nın desteğiyle gerçekleşecek etkinliğin konusu J.K. Rowling'in "Harry Potter" serisi olacak.

Etkinlik 14.30'da Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yapılacak.

Sosyal medyadan canlı yayınlanacak "Doğan Kardeş Kitapcan Sohbeti"nin bitiminde yapılacak yarışmayı kazananlara Harry Potter kitapları hediye edilecek.

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