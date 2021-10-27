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Herkese yakışan bir şapka vardır! Yüz şekline göre şapka seçmenin yolları

27.10.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkalarında görüp beğendiğiniz şapka sizde neden güzel durmuyor? Size yakışan bir şapka yok mu? "Zorlamaya gerek yok, herkese şapka yakışmaz" mı diyorsunuz? O kadar karamsar olmayın. Sadece yanlış seçim yapıyor olabilirsiniz. Şapkanızı yüz şeklinizi dikkate alarak seçerseniz ne kadar yakıştığını göreceksiniz. İşte yüz şeklinize göre şapka seçmenin yolları...

Herkese yakışan bir şapka vardır! Yüz şekline göre şapka seçmenin yolları

Binlerce yıldır kullanılan şapkalar ilk kullanıldığı dönemlerde insanların sosyal statülerini, milliyetlerini ve dini inançlarını yansıtan birer semboldü. Ama artık bunların şapkalar için hiçbir önemi yok! Günümüzde şapkaları güneş ve yağmurdan koruyan ve kıyafetleri tamamlayan şık aksesuarlar olarak kullanıyoruz. Siz de şapka kullanmak istiyor fakat kendinize yakışan modeli bir türlü bulamıyorsanız, yazımız size yol gösterecek.

OVAL YÜZLER İÇİN ŞAPKA SEÇİMİ

Yüz şekliniz oval ise size en çok yakışacak şapka modelleri; yazları panama ve fötr şapkalar, kışları yüzünüzün daha ince görünmesi için bere ve kepler olacak. Kovboy ve beysbol şapka modelleri de yüz tipinize çok uygun. Aslında oval yüz şekline hemen hemen bütün modeller yakışır.

YUVARLAK YÜZLER İÇİN ŞAPKA SEÇİMİ

Yüz şekliniz yuvarlak ise daha uzun görünmesini sağlamanız gerekir. Bereler başınızı daha sıkı sardığı için yuvarlak yüz hatlarınız daha da belirginleşir. Bu nedenle bere yerine fötr veya dar siperli cap modelleri tercih etmeniz doğru olur. Yüzünüzün oval görünmesini sağlamak için saç diplerinizi kabartabilir ve şapkanızı alnınıza düşürmeden kullanabilirsiniz.

KARE YÜZLER İÇİN ŞAPKA SEÇİMİ

Kare yüz şekline sahipseniz, keskin yüz hatlarınızı yumuşatacak modelleri tercih etmelisiniz. Tepe kısmı uzun bere ve şapkalar yüzünüze uzunluk katar. Alnınızı çok kapatırsanız dikkati çenenize çekmiş olursunuz. Siperi yukarıya doğru kıvrık Bowler şapkalar, keçe şapkalar ve geniş kesimli olmayan şapkaları tercih edebilirsiniz.

ÜÇGEN YÜZLER İÇİN ŞAPKA SEÇİMİ

Düz üçgen yüz şekline sahipseniz yani alnınız dar ve çeneniz köşeliyse, alnınızı vurgulayacak bere, siperleri geniş cap şapka, kasket ve ressam şapkaları sizin için ideal. Alnınız geniş ve çeneniz darsa alnınızı vurgulayacak şapkalardan uzak durmalısınız. Dolayısıyla fötr şapkalar sizin için en uygunu.

DİKDÖRTGEN YÜZLER İÇİN ŞAPKA SEÇİMİ

Yüz şekliniz dikdörtgen ise geniş şapkaları tercih etmelisiniz. Tepesi yüksek olan modellerden kaçınmalısınız çünkü yüzünüzü daha uzun gösterir. Alnınız genişse alına doğru düşen kasket şapkalar ve bereler yüzünüzün uzunluğunu kısaltır.

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