HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Herkesi açık açık uyardı: Asit saldırısı kurbanı gibiyim

Herkesi açık açık uyardı: Asit saldırısı kurbanı gibiyim

11.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı bir anne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi güneş kremi kullanmanın ne kadar önemli olduğu konusunda uyardı. Yıllarca güneş kremi kullanmadığı için cilt kanseri olduğunu söyleyen talihsiz kadın, kemoterapi tedavisine başladıktan sonra vücudunun daha çok reaksiyon gösterdiğini dile getirdi. İhmalkarlığının onu bu hale getirdiğini söyleyen kadın, herkesin mutlaka güneş kremi kullanması gerektiğini vurguladı.

Herkesi açık açık uyardı: Asit saldırısı kurbanı gibiyim

Kanada, Toronto'dan Honoure Stark adlı kadın, 2008'de alnında bulduğu 'olağandışı bir noktayı', ilk başlarda egzama olduğunu düşündüğü için görmezden geldi. Zaman içinde büyüyen noktanın aslında cilt kanseri semptomu olduğunu sonra öğrendi. Cilt kanseri teşhisi konulduktan sonra vücudunun her yerinde lezyonlar ortaya çıkmaya başladı.

CİLDİ KABUK BAĞLADI

Kanseri lezyonların yok olması için 30’dan fazla operasyon geçiren Honoure Stark için son olarak kemoterapide kullanılmak üzere bir krem verildi. Dört çocuk annesi kadının vücudu buna da reaksiyon gösterdi. Krem şeklinde vücuda sürülen kemoterapi kremini 6 saat boyunca vücudunda tutması gerekiyor. Kanserle savaşan kremi cildine 'asit dökmeye' benzer olarak tanımlayan kadının cildi ağrılı kırmızı kabuklarla kaplandı.

asdfghj,

HİÇ GÜNEŞ KREMİ KULLANMADI

Duygularını dile getiren kadın, “Benden uzaklaşan insanlar oldu. Eskiden duygularımı incitiyordu ve kendimi dışlanmış hissediyordum” dedi. Cilt kanseri teşhisi konmadan önce güneş kremini asla kullanmadığını söyleyen Stark, şimdi hastalık ve ondan nasıl kaçınılacağı konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

c

2008 yılında yapılan teşhisten bu yana çalışmadığı için şimdi TikTok videoları çekerek cilt kanseri ve güneşte nasıl güvende kalınacağı konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor ve bunu yaparak 240.000'den fazla beğeni ve takipçi topladı.

Stark, "İnsanların rutinlerine dahil edebilecekleri küçük davranışlar sayesinde bunun olmasını engelleyebileceğini anlamalarını istiyorum. Dışarıda parlak güneşin altında şapkasız bebekler görüyorum ve kendi kendime geleceklerinin nasıl görünebileceğinden dolayı 'bu beni korkutuyor' diye düşünüyorum." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vücutta etkilemediği yer yok! Cinsel hayata etkisi inanılmazVücutta etkilemediği yer yok! Cinsel hayata etkisi inanılmaz
Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değiştiBakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti
2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

Zafer Partisi seçime giremiyor mu?

Zafer Partisi seçime giremiyor mu?

Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi!

Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi!

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!

20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!

İlginizi Çekebilir

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.