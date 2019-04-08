Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "O partili, bu partili ayırmadan Milli Mücadele'nin başkentinde herkesi kardeş göreceğiz." dedi.

Yavaş, görevini devralıp Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Anadolu Meydanı'ndan partililerle yürüyerek, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldi.

Belediye binası önünde, Karaşar zeybek ekibinin halk oyunları gösterisinin ardından belediye çalışanlarına hitap eden Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerindeki destekleri dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile vatandaşlara teşekkür etti.

Ankara'da büyük imkansızlıklara rağmen vatandaşların destan yazdığını ifade eden Yavaş, "O partili, bu partili ayırmadan Milli Mücadele'nin başkentinde herkesi kardeş göreceğiz. İnşallah emaneti bizden sonrakilere alnımızın akıyla teslim ettiğimizde 'Herkesin başkanıydı' dedirteceğiz. Arkamızda bundan daha büyük ünvan bırakmamak için çalışacağız." diye konuştu.

- "Belediye çalışanları tedirgin olmasın"

Yavaş, belediye çalışanlarının yeni dönemde tedirgin olmamasını isteyerek, namusuyla çalışan, evine ekmek götürmekten başka kaygı taşımayan, işini hakkıyla yapan, helale haram karıştırmayan ve emeğiyle aldığı maaşı hak eden herkesin kendisinin mesai arkadaşı olduğunu vurguladı.