"Herkesi kucaklamak bizim temel görevimiz"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset, yeni bir anlayış... Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinmiş bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı ne olursa olsun, inancı, kültürü, yaşam tarzı ve kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Yeni siyaset anlayışımız budur." dedi.

Kartal Belediyesi'nin yaptırdığı Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının tek amacının mutlu bir kent yaratmak olduğunu söyledi.

Vatandaşın huzurlu olması için belediye başkanlarının ne gerekiyorsa onu yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Size oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Bütün vatandaşları kucaklayacaksınız. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz.' Üç, şunu da söyledim, 'Kendi paranızı harcamıyorsunuz, harcadığınız para milletin parası. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz.' Diyeceksiniz ki bunu neden anlatıyorsun? Nedeni şu, yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz. Yeni bir siyaset, yeni bir anlayış... Halka saygılı, hesap veren, hesap verirken de verdiği hesap dolayısıyla onur duyan, halkına güvenen yeni bir anlayış. Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinmiş bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı ne olursa olsun, inancı, kültürü, yaşam tarzı ve kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Yeni siyaset anlayışımız budur."