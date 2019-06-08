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Herkesi şaşkına çeviren nikah

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de düzenlenen bir nikah töreninde damat, damadın şahidi ve nikahı kıyan belediye başkanının adının "Osman Türkyılmaz" olması davetlileri şaşırttı.Kırıkkale’de bir düğün salonunda düzenlenen nikahta Hacer ve Necati Özhan çiftinin kızları Ebru Özhan ile Nurcan ve Ali Türkyılmaz çiftinin oğlu Osman Türkyılmaz’ın nikah töreninde ilginç bir tesadüf yaşandı.Yahşihan Belediyesine başvuran Ebru Özhan ve Osman Türkyılmaz isimli genç çiftin nikah töreninde yaşanan ilginç durum herkesi şaşkına çevirdi.

Herkesi şaşkına çeviren nikah

Kırıkkale’de düzenlenen bir nikah töreninde damat, damadın şahidi ve nikahı kıyan belediye başkanının adının "Osman Türkyılmaz" olması davetlileri şaşırttı.
Kırıkkale’de bir düğün salonunda düzenlenen nikahta Hacer ve Necati Özhan çiftinin kızları Ebru Özhan ile Nurcan ve Ali Türkyılmaz çiftinin oğlu Osman Türkyılmaz’ın nikah töreninde ilginç bir tesadüf yaşandı.
Yahşihan Belediyesine başvuran Ebru Özhan ve Osman Türkyılmaz isimli genç çiftin nikah töreninde yaşanan ilginç durum herkesi şaşkına çevirdi. Damat, şahit ve nikahı kıyan belediye başkanı adaş çıktı.
Nikah töreninde imzaların atılmasının ardından Başkan Osman Türkyılmaz tarafından çifte evlenme cüzdanı verildi. Başkan Türkyılmaz bir de Türk bayrağına sarılı Kur’an-ı Kerim’i genç çifte hediye etti.
Damat Osman Türkyılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Üçümüzün de adının aynı olması gerçekten çok şaşırtıcıydı. Bu durum bizi çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Umarım evliliğimiz ömür boyu devam eder” dedi.
Gelin Ebru Türkyılmaz ise, “Başkanımızın ayağına sağlık. Bu adaşlığa vesile olup nikahımızı kıydığı için çok teşekkür ederiz. Güzel bir tesadüftü. Her şey çok güzeldi” diye konuştu.

Herkesi şaşkına çeviren nikah

Herkesi şaşkına çeviren nikah

Herkesi şaşkına çeviren nikah

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