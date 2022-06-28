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Herkesi uyardı! Bitkiye dokunduğu için ağır yanıklar meydana geldi

28.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev tavşancılotu bitkisi toplum tarafından fazla bilinen bitkiler arasında bulunmuyor. Oldukça tehlikeli olan bu bitkiye temas etmek ciltte yanıkların oluşmasına neden olabiliyor. Kimberley Walker’ın 12 yaşındaki oğlu dev tavşancılotu bitkisiyle temas ettiği için cildinde ciddi yanıklar meydana geldi. Talihsiz çocuğun annesi bu bitki hakkında herkesi uyardı.

Herkesi uyardı! Bitkiye dokunduğu için ağır yanıklar meydana geldi

Dev tavşancılotu adlı bitkinin içerisinde bulunan toksik bileşenler bitkiyle temasta bulununca cilde aktarılabilmektedir. Bir dokunuşla bile cilt üzerinde etki gösterebilen bu bitkinin cilt üzerindeki etkileri oldukça acılı olmaktadır ve yavaş iyileşmektedir. 48 yaşındaki Kimberley Walker’ın 12 yaşındaki oğlu yüzünde ve ellerinde yanıklar ile uyandığında hastaneye götürüldü. Hastanede bunun sadece ısırgan otu sokması olduğu belirtildi. Hastaneye gittikten sonra çocuğun elinde bulunan yanıklar iki katına çıktı. Bu da bu yanıkların ısırgan otundan değil dev tavşancılotundan kaynaklandığını ortaya çıkardı.

YANIKLAR İZE VE KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR

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Kimberley'nin oğlunun cildinde meydana gelen yanıklar bir plastik cerrah tarafından tedavi ediliyor. Her şeyin nasıl ortaya çıktığını açıklayan Kimberley, StokeOnTrentLive'a oğlunun yaklaşık yedi hafta önce elinde fırından yanmış gibi görünen bir iz ile okuldan eve geldiğini söyledi. "Ona ne olduğunu sordum ama nasıl yaptığını bilmiyordu. Oğlumu hastaneye götürdüm ve ısırgan soktuğunu söylediler. Ama ısırgandan elini nasıl yakabildiğini anlamadım. O zamandan beri bunu tedavi ediyoruz ve şu anda elinde hala bir yara izi var.” Kimberley, geçen hafta yanağında iki yanık iziyle uyanana kadar oğlunun yanıklarının eliyle sınırlı olduğunu sandığını söyledi. Sonunda bir doktor yanıkların 'iz ve körlüğe neden olabileceği' konusunda uyardığını bildirmek için Kimberley ile iletişime geçti.

YANIKLARIN KALICI OLDUĞUNDAN EMİN OLAMIYOR

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"Geçen salı plastik cerrahı görmeye gittik. Doktor yanıklardan birinin iyileşeceğini, diğerinin daha derin olduğunu düşünüyor. Yanıklara pansuman yaptı ve günde iki kez sürmemiz için bize bir merhem verdi. Sonra geçen çarşamba okuldan oğlumun gözünün altında kızarıklık olduğunu söyleyen bir telefon aldım. Ertesi sabah kalktık ve gözünün hemen altında başka bir yanık daha vardı." Endişeli anne, doktorların oğlunun yanıklardan kalıcı olarak yara alıp almayacağından hala emin olmadığını da sözlerine ekledi.

“BİR BİTKİNİN BU KADAR ZARAR VEREBİLECEĞİNİ BİLMİYORDUM”

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Şimdilik, Kimberley'nin oğlunun yanıkları ışığa duyarlı oldukları ve zamanla gelişmeye devam edebilecekleri için dışarı çıktığında cildini örtbas etmesi gerektiği söylendi.Kimberly, "Şok oldum çünkü daha önce hiç duymamıştım ve bir otun yakabileceğini düşünmemiştim. Bir bitkinin bu kadar çok zarar verebileceğini bilmiyordum. Farkındalık yaratmaya çalışıyorum çünkü kimse bunun ne olduğunu bilmiyor gibi görünüyor.” dedi.


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