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Herkesi uyardı! “Güneş kremi sürmediğim için...”

18.08.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş kreminin cildi güneşin zararlı ışınlarından korumak için ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Uzmanlar güneşe çıkmadan önce mutlaka güneş kremi sürülmesi gerektiğini belirtiyor. TikTok’ta bir paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı dudak dolgusu yaptırdıktan sonra güneşe çıkınca başına gelenleri göstererek herkesi uyardı.

Herkesi uyardı! “Güneş kremi sürmediğim için...”

Isabella Skeel, isimli genç kadın TikTok hesabı üzerinden dudaklarının başına gelenleri paylaştı. Skeel, İspanya yolculuğu öncesi dudak dolgusu yaptırdı. Dudak dolgusu operasyonunun ardından güneşe maruz kaldığını ve dudaklarına güneş kremi sürmeyi unuttuğunu söyleyen Skeel, dudaklarının şişmesiyle yolculuğunun mahvolduğunu belirtti. Dudaklarının şişmeye başlamasıyla endişelenen Isabella Skell hemen yerel bir hastaneye gitti.

BULUTLU GÜNLERDE BİLE GÜNEŞ KREMİ SÜRÜN

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Dudak dolgunuz varsa ve güneşlenmeyi planlıyorsanız Dr Mark Hamilton uyarıyor: " Dudak dolgusu tedavisi görenler güneşlenmekten ve yoğun ısıdan (saunalar ve sıcak yoga gibi) 2 hafta kaçınılmalıdır. “Bulutlu günlerde bile her zaman güneş kremi kullanın. Dolgu enjeksiyonlarından sonra aşırı güneşe maruz kalma, iyileşme sürecinde tedaviye tepki verdiği için

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Doktor Güneş güneş kremi dudak dolgusu
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